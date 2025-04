Roberto Justus comemora aniversário de sua filha mais discreta

No aniversário de sua filha mais discreta, Roberto Justus comemora vida da herdeira e fala sobre a personalidade da empresária; veja

A filha de Roberto Justus, Luiza Justus, fruto do antigo casamento dele com Gisela Prochaska, fez aniversário nesta teça-feira, 15, e recebeu declarações na rede social e uma delas foi do pai. O empresário então compartilhou uma foto com ela e falou de sua personalidade.

Com um foto ao lado de sua herdeira discreta e que mora nos EUA, o apresentador a homenageou e enalteceu seu jeito. Roberto Justus contou que a filha, que está fazendo 32 anos, é uma pessoa muito criativa, esperta e inesquecível.

"Luiza Justus, meu amor! Hoje você completou 32 anos. Fico muito feliz e realizado em ver a sua trajetória até aqui! Mulher de personalidade marcante, extremamente criativa e inteligente! Amada por todos, você cativa as pessoas por onde passa. Parabéns por hoje e que você seja muito feliz nesse novo ano de sua vida! Te amo", disse ele.

Assim como ele, Rafaella Justus também se declarou para Luiza Justus com um texto e relembrando uma foto de sua infância com ela.

A herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, está acostumada a se dividir entre as casas dos pais. Filha de pais separados, desde que era bem pequena, ela sempre teve que ficar a cada momento com um deles. Em entrevista ao podcast PodDelas, a adolescente contou como funciona a divisão de sua guarda compartilhada.

A jovem contou que passava três dias da semana na casa de um deles e dois dias, mais o final de semana na casa do outro. Atualmente, como ela já é uma adolescente, a divisão está mais flexível.

"Agora eu fico um final de semana com cada, às vezes com as amigas também. Na semana, eu sou livre para escolher. Às vezes eu vou para a casa do meu pai quando não quero jantar sozinha [na segunda-feira - quando a mãe faz curso de culinária durante a noite]. E às vezes fico sozinha em casa porque é bom, mas eu vou escolhendo. No jantar dos filhos [por parte de pai], eu durmo na casa do meu pai para facilitar”, contou ela.

