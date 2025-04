Sidney Sampaio encena Jesus e reescreve a própria história na Paixão de Cristo: 'Isso move meu coração'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sidney Sampaio conta como é interpretar Jesus na Paixão de Cristo e revela realizações

Sidney Sampaio (44) fará sua estreia na Paixão de Cristo de Ferraz de Vasconcelos (SP), nesta sexta-feira, 18. Ator de novelas como Alma Gêmea (2005), Os Dez Mandamentos (2015) e A Terra Prometida (2016) será Jesus Cristo no espetáculo que terá direção de José Luiz Morais.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre a emoção de participar de um momento marcante e especial no calendário. O artista também fala sobre suas conquistas através da fé e celebra a boa fase na vida profissional e pessoal.

“Estou muito feliz de interpretar Jesus em um espetáculo que vai unir arte com a trajetória de vida exemplar deste grande homem. Soube que toda comunidade de Ferraz de Vasconcelos está muito envolvida e ansiosa pelo evento, isso de verdade move meu coração mais ainda. Estou sendo dirigido por José Luiz Morais, um cara que é referência quando falamos de direção de grandes encenações. Estou muito feliz”, conta.

Sampaio, que em dezembro do ano passado foi vice-campeão do reality show A Fazenda 16, fala sobre as novas oportunidades profissionais que estão surgindo. Logo que deixou o confinamento, ele fez uma particiapação em uma série e estrelou dois filmes.

“Estou vivendo um momento bom, ainda nem terminamos 2025 e já estou as vésperas de gravar o terceiro trabalho deste ano, mais um filme. Em janeiro participei de uma série e neste mês conclui as gravações de um longa ao lado de Nelson Freitas, Laura Proença, Cat Dantas, Jeniffer Setti e outros atores, o trabalho se chama “Os Emergentes”, uma comédia”, comemora.

O ator fala sobre a importância de sua atuação nas tramas bíblicas exibidas pela Record. “Tenho sorte com trabalhos que o viés é religioso, vivi Josué em Os Dez Mandamentos e depois o personagem protagonizou A Terra Prometida. Esse trabalho me prospectou como profissional de dramaturgia em muitos lugares do mundo. Na argentina, por exemplo, não dava pra sair sem apoio dos hotéis, gravei chamadas e promovi a novela em muitos países como EUA, África do sul e outros que eram inimagináveis para mim”.