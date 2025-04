Ator de ‘Café com Aroma de Mulher’ é preso nos Estados Unidos

Ator da novela ‘Café com Aroma de Mulher’, William Levy foi preso pela polícia dos Estados Unidos após atitude inesperada na rua

O ator William Levy, que é conhecido por ter interpretado o Sebastián Vallejo na novela Café com Aroma de Mulher, foi preso nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, ele foi detido na cidade de Weston, na região de Miami, na segunda-feira, 14.

A polícia local decidiu prendê-lo sob a acusação de comportamento desordeiro em via pública e invasão de propriedade. Ele está sob custódia.

Por enquanto, a equipe dele não se pronunciou sobre a prisão.

William Levy nasceu em Cuba e se tornou famoso ao atuar em novelas latinas e norte-americanas. Ele atuou no remake de Café com Aroma de Mulher para a Netflix. Além disso, ele também atuou em filmes como A Vida Secreta de Zoe, Residente Evil 6 e O Clube das Mães Solteiras.

Morte de ex-funcionário da realeza

Os príncipes William e Harry receberam a triste notícia da morte de Graham Craker, conhecido como Crackers, que era ex-guarda-costas dos herdeiros do trono britânico. A morte de Crackers foi noticiada pela imprensa internacional nesta segunda-feira, 7, quando foi revelado que ele faleceu aos 77 anos.

Cracker teve um papel fundamental para apoiar William e Harry na época da morte da mãe deles, a princesa Diana. Ela faleceu aos 36 anos em agosto de 1997, quando seu carro se envolveu em um acidente fatal quando era perseguido por fotógrafos. Naquela época, o guarda-costas dos príncipes era Cracker, que estava o tempo todo ao lado dos garotos, que tinham apenas 15 e 12 anos.

Inclusive, Cracker foi o guarda-costas que caminhou com Harry e William atrás do caixão da princesa Diana no caminho até a Abadia de Westminster. Além disso, ele também dirigiu o carro com os príncipes e o pai deles, o Rei Charles III, até o local do sepultamento da princesa.

Graham Cracker trabalhou para a família real por 15 anos e se aposentou em 2001.