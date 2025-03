Lexa relembra um mês do nascimento da filha: 'Nunca mais'

Após um mês de ter dado à luz Sofia, Lexa relembra data e se declara para a filha falecida; bebê morreu após três dias do nascimento

A cantora Lexa relembrou neste domingo, 02, o nascimento de sua filha, Sofia, falecida três dias após ter vindo ao mundo por um parto prematuro. Em seus stories, a famosa fez a postagem emocionante relembrando os momentos vividos com a bebê.

Com cliques grávida, fotos do parto e o carimbo da placenta, a artista fez a publicação em memória à garota. "Há um mês atrás eu dava à luz! Filha, mamãe nunca mais esquecerá 2/2! Sofia, minha anjinha", disse sobre a oportunidade de ter sido mãe da menina.

Em seu feed, ela revelou como estava antes de entrar na sala de cirurgia. " Há um mês atrás eu dava à luz! O dia mais feliz da minha vida! 2/2 No primeiro momento meus questionamentos eram com Deus.

Nos primeiros dias o desespero tomou conta de mim, não queria ver nada de bebês, nenhuma foto minha grávida, queria apagar tudo. A dor é dilacerante! Hoje eu consigo contemplar essas fotos com muito amor no coração. Não tem um dia que eu não lembre de você minha filha e assim será pra sempre. Dia 2/2 é o dia da minha anjinha" , contou.



"Parabéns pra nós, Ricardo Viana, que fizemos essa princesa linda e fizemos tudo que podíamos da melhor maneira possível… como eu te falei: quando te abraço sinto a Sofia. Eu vejo você Sofia! Pra sempre verei! E eu sei que você me vê aí de cima também", disse.

É bom lembrar que Sofia nasceu antes do previsto, pois, Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP. Cerca de duas semanas antes do parto, a cantora foi internada em janeiro no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, com pré-eclâmpsia.

A síndrome HELLP é uma complicação grave da pré-eclâmpsia, que pode causar danos em orgãos como o fígado e afetar a contagem de plaquetas sanguíneas . É uma condição que coloca em risco a vida da mãe e do bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa alerta outras mães

Em uma publicação, Lexa compartilhou um vídeo de sua obstetra, Camila Martin, explicando mais sobre o seu diagnóstico: "Graças a Deus e a ela, estou aqui contando essa história. Ela me salvou e me entregou a Sofia com vida, que por conta da prematuridade extrema e outros fatores, infelizmente não resistiu", iniciou ela.

Em seguida, relembrou a entrevista que foi ao ar na Globo no último domingo, 23."Assim como dei a entrevista para o 'Fantástico 'a fim de alertar as mães, pedi para a Dra. Camila gravar esse vídeo falando um pouco mais sobre o meu caso e sobre essa doença tão silenciosa e tão séria! Meu caso foi EXTREMAMENTE RARO! A maioria das mulheres tem pré-eclampsia mais tardia… A minha foi extremamente precoce!", continuou.

"Eu fiz um pré-natal perfeito, mas mesmo assim, desenvolvi a doença.. A diferença é que se eu não tivesse feito e não tivesse internado…. Vocês podem ter certeza que o desfecho seria outro e ainda pior. O Ministério Público, semana passada, anunciou o uso de cálcio no sistema público como obrigatório para prevenir a pré-eclampsia. Obrigada Dra. Camila Martin toda a equipe da Alumia Clínica e mais uma vez todas as pessoas que passaram pelo meu caminho durante esse processo tão difícil", encerrou Lexa.

Leia também: Lexa revela problemas de saúde que sua filha teve ao nascer: ‘Comprometidos’