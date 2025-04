Thaís Pacholek se define como mãe em constante evolução e revela: 'Isso me motiva'

Thaís Pacholek estreou recentemente como apresentadora no +SBT; em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre este projeto e maternidade

Thaís Pacholek (41) estreou recentemente como apresentadora no programa “Tha em Dobro”, exibido no +SBT. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha sobre este projeto e abre o coração ao falar de maternidade: "Quero plantar sementinhas".

Ao lado da também atriz Thaís Melchior, a atração aborda temas relacionados à maternidade e madrastidade, trazendo discussões sobre os desafios e experiências pessoais dessas jornadas. Thais reflete a importância de abodar estes assuntos.

"Eu acho que tudo que podemos levar de informação agrega de alguma forma. Seja qual for o assunto. Eu estudo muito esse universo. O cerebro da criança, a parte biologica, pesquisas, estudos… E acho fascinente essa missão de maternar. Isso me motiva a fazer a diferença e ajudar as mulheres a enfrentarem cada fase que passamos", declara.

TUDO MUDOU!

Thaís Pacholek casou-se em 2014 com o cantor sertanejo Belutti(43) da dupla Marcos & Belutti. Fruto desta relação, ela é mãe de Luís Miguel Pacholek Belucci, que está contando os dias para o aniversário de 9 anos.

A atriz revela sobre a maternidade: "Não tem um ponto [da minha vida] que não tenha tido mudança". Ao ser questionada como é a Thaís Pacholek na sua função de mãe, a apresentadora não foge da pergunta e prontamente responde.

"Uma mãe em constante evolução e aprendizado. Quero plantar sementinhas para a mudança tão enraizada que vivemos". Thaís é apresentadora, atriz, esportista e, com muito orgulho, mãe, ela revela como concilia tantos projetos: "Vivendo um dia por vez. Não tenho a cabeça muito agitada. Calma e isso me traz leveza nos afazeres diarios", finaliza a artista Thaís Pacholek.

