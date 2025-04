Tony Bellotto tem estado de saúde atualizado após cirurgia para retirada de tumor

Filho de Tony Bellotto, João Bellotto usou as redes sociais nesta quarta-feira (16) para atualizar os internautas sobre o estado de saúde do pai

Filho de Tony Bellotto, o jovem João Mader Bellotto, de 28 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para atualizar os internautas sobre o estado de saúde do pai. O músico, diagnosticado com câncer no pâncreas, passou por uma cirurgia recentemente e está se recuperando.

"Amigas e amigos. Venho comunicar a vocês que meu pai saiu da UTI/CTI na segunda e já se encontra no quarto do hospital, dando prosseguimento a recuperação, que tem sido excelente. A cada dia uma nova vitória, uma nova conquista", contou João.

Em seguida, falou sobre o carinho dos fãs. "Gostaria de agradecer todos vocês pela bonita corrente positiva de apoio. E claro, agradecer ao Cirurgião Marcel Cerqueira César, a Oncologista Fernanda Caparelli e toda a equipe do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo."

Por fim, contou que Tony Bellotto também está recebendo cuidados da família."Hoje, inicio minha viagem de volta ao Rio, mas meus irmãos retornam amanhã, além de tios e primas. Abraços em todos vocês e uma ótima quarta-feira."

Veja a publicação:

O diagnóstico de Tony Bellotto

Há pouco mais de um mês, Tony anunciou que possui um tumor no pâncreas e que passará por cirurgia. O artista publicou um vídeo falando sobre o diagnóstico e sobre o tratamento. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse.

Na manhã da última quinta-feira, 10, o perfil oficial da banda Titãs, da qual o artista faz parte, publicou uma nota atualizando o quadro de saúde do famoso após a cirurgia. . “Nosso querido Tony Bellotto fez a cirurgia. O procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação. Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos”, disse o comunicado.

