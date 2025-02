Unidos da Tijuca prestará homenagem a Lexa durante o desfile

Após anunciar seu afastamento do desfile deste ano, a cantora Lexa receberá uma homenagem da agremiação durante a apresentação

A cantora Lexaanunciou que se afastará do desfile deste ano da Unidos da Tijuca. No entanto, a escola preparou uma homenagem especial para sua rainha de bateria. A agremiação será a primeira a se apresentar no Sambódromo da Sapucaí, no segundo dia do Grupo Especial, na próxima segunda-feira, 3.

A Pura Cadência, bateria da escola, fará sua entrada no setor 1 do Sambódromo em completo silêncio: “A bateria vai entrar sem som algum. Ali, em frente à arquibancada do setor 1, lugar em que as rainhas costumam parar para tirar fotos, falar com as pessoas e sambar para elas, os ritmistas vão se virar para a arquibancada, se abaixar e fazer um minuto de silêncio.”

“Quando esse tempo acabar, aí, sim, a bateria vai começar a tocar e seguir para o primeiro recuo”, comentou uma fonte ligada à escola ao jornal Extra.

Juliana Alves, que voltou à Unidos da Tijuca neste ano, terá um papel importante na apresentação. Durante o último ensaio técnico e na performance da escola no Morro do Borel, sua origem, ela assumiu a tarefa de conduzir o enredo.

Anúncio do afastamento

A cantora Lexa iniciou seu desabafo em um post com fotos: “Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca.”

“A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor. São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança”, continuou a cantora.

“Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma pra essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) pra toda comunidade tijucana o meu amor”, agradece pelo carinho.

“Eu sempre fiz o que estava liberada pra fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora… esse é o meu maior foco. Obrigada @gresutijuca … nunca será segredo o quanto eu te amo”, finaliza.

