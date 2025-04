Ex-BBB Amanda Djehdian anuncia que perdeu o bebê: 'Dor mais profunda de todas'

A ex-BBB Amanda Djehdian usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para contar que perdeu o bebê que esperava com o marido, Mateus Hoffmann

A ex-BBB Amanda Djehdian usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para contar que perdeu o bebê que esperava com o marido, Mateus Hoffmann. No relato compartilhado, a ex-sister contou que descobriu a perda ao fazer um ultrassom de rotina.

" Nosso anjinho virou estrela. Há algumas semanas vivemos a dor mais profunda de todas: perdemos nosso bebê. A inda dói, e talvez sempre vá doer… Mas hoje, com o coração mais calmo, consigo dividir um pedacinho da nossa história", iniciou ela na legenda da publicação.

"Estávamos radiantes, cheios de amor, imaginando nomes, rostinhos, cheiros… Sentíamos a vida crescendo, ouvimos seu coração bater forte e choramos de felicidade. Mas junto com a alegria, vieram sustos, repouso, orações e muita fé", continuou ela.

Em seguida, contou: "Mesmo com tudo, acreditávamos que ia dar certo. E por um tempo, deu. Até o dia em que fomos à consulta e ouvimos o silêncio. Um silêncio que rasgou nossa alma. "Senti culpa, mesmo sem ter, a dor me levava para uma escuridão que não queria sair, e veio a negação".

E complementou: "Esperei, rezei, pedi um milagre. Mas ele não veio. E a dor física chegou, uma dor alucinante, junto com a certeza mais difícil de aceitar: nosso bebê se foi. Deixei você partir no seu tempo, e nesse tempo também tive que deixar você ir."

"A dor é indescritível. A alma chora. A cabeça insiste nos “e se…”. Mas também vivemos muito amor. E é esse amor que nos sustenta, e nos faz jamais perder nossa fé! Nosso bebê nos escolheu, e mesmo em tão pouco tempo, nos ensinou tanto. Estamos sendo muito amparados por amigos espirituais, nossas famílias, amigos íntimos e profissionais incríveis".

Por fim, falou sobre manter a esperança. "Apesar de tanta dor, apesar de ainda ser difícil lidar, apesar de….. a gente não pode perder nossa fé, esperança e não podemos perder a alegria de viver… apesar de… Se você também passou por isso, receba meu abraço mais sincero. Essa dor pode parecer muitas vezes solitária, mas você não está sozinha. Aos poucos, com amor, a gente tenta seguir. E com fé, espero um dia poder voltar aqui para contar uma nova história", finalizou.

Vale lembrar que Amanda e Mateus se casaram em julho de 2018, com uma cerimônia luxuosa, em São Paulo.

Leia também: Ex-BBB Amanda Djehdian ganha carro de luxo do marido: "Fez essa surpresa"

Veja a publicação: