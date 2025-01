Ausência de Lexa na bateria da Unidos da Tijuca impacta na nota final da escola? Entenda

A ausência de Lexa à frente da bateria da Unidos da Tijuca gerou questionamentos sobre o impacto na nota final da escola; entenda os bastidores

A cantora Lexa precisou cancelar sua participação como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025, após ser diagnosticada com quadro de pré-esclâmpsia precoce. Grávida de seis meses de Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, a artista está internada no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, sob observação médica. Após estas notícias, muitos internautas questionaram se a ausência da famosa pode impactar na nota final da escola na competição. Entenda:

Procurada pela Quem, a assessoria de imprensa da agremiação informou que ainda não foi definida a substituição da cantora. O presidente da escola, Fernando Horta, afirmou que o cargo de rainha de bateria deverá ser ocupado até o dia do desfile, no próximo 3 de março, mas ainda não há decisão. "Acontece o seguinte, [aqui] é igual time de futebol. Às vezes o craque se machuca e tem que entrar outro. O time não vai entrar com 10 jogadores, tem que ter 11", declarou ao UOL Splash.

Horta também descartou nomes que vinham sendo cogitados como possíveis substitutos, como a mãe e a irmã de Lexa, Darlin Ferrattry e Wenny, e também a atriz Juliana Alves, que será destaque da agremiação."Voltei para ser uma componente", afirmou Juliana, referindo-se ao tempo em que ocupou o cargo de rainha de bateria da escola até 2018. "A gente deve respeitar o momento que a nossa rainha de bateria está vivendo", completou.

Mas caso Lexa não seja substituída, isso afetaria o desempenho da escola? A assessoria de imprensa da Liesa (Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) explicou que a ausência da rainha de bateria não impacta a pontuação da escola, já que a performance da rainha não é um quesito avaliado individualmente. Sua função é mais simbólica, envolvendo a animação da bateria, o comando da percussão e o papel de porta-voz da escola, representando sua cultura e história.

Em relação aos quesitos avaliados no Carnaval do Rio, são nove no total, incluindo bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, com cada quesito sendo avaliado por quatro jurados. Caso uma escola empate em pontos, o desempate é feito conforme a ordem dos quesitos, começando pelo último e indo para o penúltimo, e assim sucessivamente. Erros contra o regulamento, como ultrapassar o tempo limite de 70 minutos de desfile, podem resultar em penalidades de 0,1 ponto por minuto excedente, por exemplo.

Homenagem

No último sábado, 25, a escola de samba Unidos da Tijuca realizou o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e decidiu homenagear a cantora Lexa, que seria a rainha de bateria da agremiação no carnaval. Na arquibancada, a torcida da Unidos da Tijuca agitou uma bandeira gigante com o rosto da artista no Setor 3. Além disso, os integrantes da bateria colaram adesivos com o nome da cantora em seus instrumentos.

O momento de carinho foi uma forma de agradecer pela dedicação de Lexa à agremiação, já que este seria o quinto ano dela como rainha de bateria. Inclusive, a mãe e a irmã dela, Darlin Ferrattry e Wenny, estavam na Sapucaí para acompanharem a homenagem especial. Veja as fotos!

