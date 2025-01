Lexa se pronuncia sobre internação: 'Situação delicada e complicada'

A cantora Lexa, que está grávida de sua primeira filha, se pronunciou pela primeira vez sobre a sua internação e revelou que a situação é complicada

Recentemente, Lexa foi internada em um hospital de São Paulo diagnosticada com pré eclâmpsia. A cantora está grávida de Sofia, sua primeira filha com o noivo Ricardo Vianna.

Até então, o estado de saúde da artista estava sendo atualizado por meio de comunicados de imprensa e declaração de seus familiares.

Porém, nesta segunda-feira, 27, a própria Lexa resolveu se pronunciar sobre o seu estado de saúde por meio de uma publicação em seu Instagram Stories. A famosa revelou que sua situação é considerada bastante complicada.

"Uma semana internada e nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada, mas eu e minha filha somos filhas de um Deus amoroso e fiel. Aqui no hospital cada dia é uma vitória. Sigo internada na semi intensiva", começou ela.

Em seguida, a artista fez questão de agradecer a sua equipe médica. "Obrigada a todos pelas orações e palavras, vamos seguir nessa corrente. Obrigada Dra. Camila Martin por tudo, obrigada enfermeiros e todos os médicos envolvidos no meu caso. Já deu tudo certo, eu creio em milagres", concluiu.

A pré-eclâmpsia é uma complicação da gravidez caracterizada por pressão arterial elevada, que surge geralmente após a 20ª semana de gestação. Seus sintomas incluem pressão alta, inchaço nas mãos e no rosto, ganho de peso repentino, dores de cabeça intensas, alterações na visão e dor abdominal superior. É uma condição séria que requer acompanhamento médico, pois pode evoluir para eclâmpsia, colocando em risco a vida da mãe e do bebê.

Homenagem

A cantora Lexa segue internada em um hospital de São Paulo por causa de uma complicação na gravidez. Ela está no sexto mês de gestação da primeira filha e foi diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce. De acordo com a equipe dela, a estrela continua hospitalizada sob observação médica. Com a internação, ela se afastou do carnaval, mas foi homenageada pela Unidos da Tijuca.

No sábado, 25, a escola de samba Unidos da Tijuca realizou o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e decidiu homenagear a cantora, que seria a rainha de bateria da agremiação no carnaval. Na arquibancada, a torcida da Unidos da Tijuca agitou uma bandeira gigante com o rosto da artista no Setor 3. Além disso, os integrantes da bateria colaram adesivos com o nome da cantora em seus instrumentos.

O momento de carinho foi uma forma de agradecer pela dedicação de Lexa à agremiação, já que este seria o quinto ano dela como rainha de bateria.

