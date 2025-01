Boletim médico de Lexa revela estado de saúde e diagnóstico da cantora

Equipe da cantora Lexa divulga o boletim médico do Hospital e Maternidade Santa Joana sobre o estado de saúde da artista

A cantora Lexa está internada no Hospital e Maternidade Santa Joana para ficar em observação após ser diagnosticada com quadro de pré-esclâmpsia precoce. Nesta quarta-feira, 22, a equipe dela compartilhou o primeiro boletim médico com detalhes sobre o quadro de saúde da artista.

O documento informou que a artista está na Unidade Semi-Intensiva, em acompanhando médico e seu quadro de saúde é estável. Ela está sendo monitorizada por uma equipe de especialistas para acompanhar o desenvolvimento de sua bebê.

Na legenda do post, os representantes dela fizeram um pedido aos fãs. “Pedimos orações e as melhores energias possíveis”, escreveram. Lexa está grávida de quase 6 meses de sua primeira filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna.

Leia o boletim médico completo:

“O Hospital e Maternidade Santa Joana informa que a paciente Léa Cristina Araújo da Fonseca (Lexa) está internada na Unidade Semi-intensiva em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto do desenvolvimento de sua bebê. Apesar do quadro demandar atenção e cuidado constantes devido ao potencial de alto risco, a paciente encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas. A gestante está sendo acompanhada pela equipe de Obstetrícia da Clínica Alumia com apoio da equipe de medicina materno-fetal do Hospital e Maternidade Santa Joana”, informaram.

Mãe de Lexa pede orações para a filha

Mãe da cantora Lexa, a empresária Darlin Ferratry rompeu o silêncio sobre a notícia de que a filha foi internada durante a gravidez. A estrela está internada em um hospital após ser diagnosticado com quadro de pré-eclâmpsia, que representa o aumento da pressão arterial e que pode ter complicações.

Na tarde desta quarta-feira, 22, Darlin pediu orações para a sua família. "Quero pedir à todos que estão preocupados com esse momento tão delicado que a minha família está enfrentando, orem por nós”, disse ela nas redes sociais.

Equipe de Lexa cancela agenda de shows

Além disso, a mãe de Lexa compartilhou um comunicado oficial da equipe de Lexa sobre os compromissos que estavam agendados. Os representantes dela anunciaram que a agenda dela foi reajustados para que ela possa se recuperar deste momento delicado.

“A artista Lexa e seus escritórios, Ferrattry Empreendimentos Artísticos e Ideal Entretenimento, vêm a público, por meio de sua assessoria de imprensa e jurídica, compartilhar uma decisão tomada com muito cuidado e respeito aos seus fãs e contratantes. Em razão de questões relacionadas à saúde da cantora e sua filha, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas. Lexa e sua equipe estão profundamente gratos pelo imenso carinho e pelas mensagens de apoio que têm recebido neste momento delicado. A cantora reafirma seu amor por todos que a acompanham e sua dedicação em entregar sempre o melhor de si, em todos os palcos e encontros futuros. COm o coração cheio de esperança e gratidão, Lexa e sua equipe seguem confiantes de que, em breve, estarão juntos novamente para celebrar a música e a conexão única com seu público e parceiros", informaram.

