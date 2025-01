Internada, Lexa é homenageada na Unidos da Tijuca após se afastar do carnaval

Internada aos 6 meses de gravidez, a cantora Lexa precisou se afastar do carnaval, mas recebeu o apoio da torcida da Unidos da Tijuca no ensaio técnico

A cantora Lexa segue internada em um hospital de São Paulo por causa de uma complicação na gravidez. Ela está no sexto mês de gestação da primeira filha e foi diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce. De acordo com a equipe dela, a estrela continua hospitalizada sob observação médica. Com a internação, ela se afastou do carnaval, mas foi homenageada pela Unidos da Tijuca .

Neste sábado, 25, a escola de samba Unidos da Tijuca realizou o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e decidiu homenagear a cantora, que seria a rainha de bateria da agremiação no carnaval. Na arquibancada, a torcida da Unidos da Tijuca agitou uma bandeira gigante com o rosto da artista no Setor 3 . Além disso, os integrantes da bateria colaram adesivos com o nome da cantora em seus instrumentos.

O momento de carinho foi uma forma de agradecer pela dedicação de Lexa à agremiação, já que este seria o quinto ano dela como rainha de bateria. Inclusive, a mãe e a irmã dela, Darlin Ferrattry e Wenny, estavam na Sapucaí para acompanharem a homenagem especial.

Lexa lamentou a necessidade de se afastar do carnaval

A cantora Lexa compartilhou uma mensagem na web para contar que não irá participar do carnaval. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor", começou ela.

"São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança. Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor. Eu sempre fiz o que estava liberada para fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora…esse é o meu maior foco. Obrigada Unidos da Tijuca, nunca será segredo o quanto eu te amo", concluiu.

