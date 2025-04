Marido de Daniele Hypolito fala sobre reencontro após o BBB 25: 'Fui correndo'

Marido da ginasta Daniele Hypolito, que foi eliminada do BBB 25, da Globo, Fábio Castro falou sobre o reencontro coma ginasta

Marido da ginasta Daniele Hypolito, que foi eliminada do BBB 25, da Globo, com 50,37% dos votos do público no 13º Paredão do reality show., Fábio Castro, participou do programa Encontro com Patrícia Poeta na manhã desta segunda-feira, 7, e falou sobre os primeiros momentos com ela após o programa.

"Ontem eu fui correndo para o hotel para abraçar ela, para conversar, para dar colo, para falar que eu amo muito ela, para acolher ela. Ontem isso era prioridade na minha vida", confessou o professor de dança.

Em seguida, ele falou sobre o tempo que passou longe da amada. "A saudade foi constante. Namoramos cinco anos há distância, e depois que a gente grudou, a gente não se larga mais. Passo o tempo todo do lado da Dani. Então a saudade foi grande", falou.

Vontade de ter filhos

Recentemente, o dançarino compartilhou seu desejo de aumentar a família e planos de ter filhos. Os dois se casaram há quatro anos e estão juntos há 10 anos. "Ela sempre teve o sonho de ser mãe, e eu também tenho o desejo de ser pai. Então, estamos muito alinhados nisso e já estamos conversando sobre esse assunto há bastante tempo", detalhou ele, que garantiu que o sonho está perto de ser realizado. "Acredito que esse sonho está bem próximo de se realizar, se for da vontade de Deus".

Tadeu dá bronca em Daniele no discurso: ‘Fim da picada'

O apresentador Tadeu Schmidt usou o discurso de eliminação do 13º paredão do BBB 25, da Globo, para dar uma ‘bronca’ em Daniele Hypolito por causa de uma atitude dela na rodada. Ele chamou a atenção dela por ter se oferecido para ir ao paredão e ser eliminada por causa disso. Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para eliminar Daniele.

