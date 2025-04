Ex-BBB Eva revela conversa com Maike sobre atitudes com Renata: 'Importante'

Eva reencontrou Maike fora do BBB 25 e conversou com o ex-colega de confinamento a respeito de seu comportamento com Renata na casa

Fora do BBB 25 há quase duas semanas, Eva reencontrou o ex-colega de confinamento Maike no Rio de Janeiro neste sábado, 12. O paulistano deixou o reality show da TV Globo na última quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público.

Eva usou as redes sociais para contar ao público que teve uma conversa bastante séria com Maike a respeito do comportamento do ex-brother dentro da casa mais vigiada do país. Para quem não acompanhou, antes de sua eliminação, ele foi advertido algumas vezes pela produção após morder o braço de Renata e puxar o cabelo da sister.

De acordo com a ex-BBB, Maike se desculpou novamente por suas atitudes com a affair. "Ele me procurou e disse que queria muito me ver pessoalmente para conversarmos, e eu acho, sim, que era importante esse encontro e essa conversa, para colocarmos os pingos nos i's. Para falar sobre a minha sensação como amiga, do que eu vi, e foi uma conversa importante", iniciou Eva.

Em seguida, a amiga de Renata informou que o ex-colega de confinamento também conversou com os familiares da sister para pedir perdão. "Nos encontramos, dei toda a minha opinião, ele me pediu desculpas, entendeu meu lado como amiga e foi super importante termos nos encontrado para externalizar várias coisas que eu estava sentindo. Foi ótima a conversa", finalizou a ex-BBB.

Vale lembrar que Renata enfrenta o 16º paredão do BBB 25 junto com Vitória Strada e Vinicius. O participante mais votado pelo público deixará o confinamento ao vivo na noite de domingo, 13. O reality show chega ao fim no dia 22 de abril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maike Allan 🐨 (@maikealllan)

Maike deixa recado para Renata após eliminação

Eliminado do BBB 25, Maike refletiu sobre seu comportamento com Renata dentro da casa mais vigiada do país e se desculpou novamente com a sister. Por meio das redes sociais, o ex-brother deixou um recado direcionado à bailarina.

O comentário feito por Maike aconteceu em uma publicação compartilhada pela equipe de Renata a respeito do ocorrido no dia anterior. "Sinto muito pelos nossos últimos momentos na casa terem sido marcados por uma atitude negativa da minha parte", iniciou ele.

"Errei e peço perdão por isso. Esse comportamento não define o imenso respeito, admiração e carinho que tenho por você! Você é uma mulher incrível e estarei torcendo muito por você aqui fora!", completou o ex-BBB.

Leia também: BBB 25: Saiba quais prêmios Maike ganhou no reality show