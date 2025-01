Marido de Daniele Hypolito confessa sobre desejo de ter filhos: 'Sonho'

Marido da ginasta Daniele Hypolito, que está confinada no BBB 25, Fábio Castro, falou sobre a vontade de aumentar a família

Marido da ginasta Daniele Hypolito, que está confinada no BBB 25, Fábio Castro, refletiu sobre sua vida pessoal em entrevista recente à Quem. O dançarino compartilhou seu desejo de aumentar a família e planos de ter filhos. Os dois se casaram há quatro anos e estão juntos há 10 anos.

"Ela sempre teve o sonho de ser mãe, e eu também tenho o desejo de ser pai. Então, estamos muito alinhados nisso e já estamos conversando sobre esse assunto há bastante tempo", detalhou ele, que garantiu que o sonho está perto de ser realizado. "Acredito que esse sonho está bem próximo de se realizar, se for da vontade de Deus".

Recentemente, Daniele Hypolito fez um desabafo após receber o Castigo do Monstro de Maike e Gabriel, a primeira dupla a vencer a prova do Anjo do BBB 25. Durante papo com Gabriel, Marcelo e Vilma sobre sua personalidade, a ginasta disse que se considera uma pessoa 'observadora' e ressaltou que não vai mudar seu jeito para agradar ninguém.

Pode soar falso para quem quiser aqui dentro, eu sou isso. Eu não vou deixar de falar com ninguém. Quer acreditar? Acredita. Quer me achar 'Pinóquio'? Ache", afirmou ela, referindo-se ao emoji que recebeu no Queridômetro.

Em seguida, a irmã de Diego Hypolito contou que já conviveu com pessoas que "fizeram coisas muito piores" com ela. "Gente, eu já passei por várias coisas. De uma pessoa pegar a água da privada em um copo e me dar para beber. E depois disso, eu não liguei e continuei falando com ela. Eu não guardo raiva de ninguém. Acho que ela nem deve lembrar da história", recordou. Leia mais!

