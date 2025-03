BBB 25: Líder, Maike revela qual brother deve indicar ao paredão

Após colocar três brothers no alvo, o líder Maike refletiu sobre qual adversário deve indicar ao próximo paredão do BBB 25

Os brothers deram início a um novo ciclo no jogo do BBB 25 na noite de quinta-feira, 27. Maike, vencedor da prova do líder, já está traçando estratégias e analisando sua possível indicação direta ao 11º paredão da temporada.

Em conversa com Renata, o brother revelou qual adversário deve mandar para a berlinda. De acordo com ele, apesar de ter colocado Diego Hypolito 'Na Mira', o ex-ginasta não é sua primeira opção de voto. Além de Diego, Maike também entregou a pulseira do alvo para Daniele Hypolito e Delma.

O líder, então, afirmou que sua principal opção no momento é a sogra de Guilherme . "Eu ia no Vini, né? Não vou no Diego. Não sei. Devo ir na Delma, que me colocou no paredão. Seguiu o coração e tudo bem, mas me colocou", disse ele.

Renata, por sua vez, concordou com a justificativa do amigo e criticou a postura de Delma, com quem já teve alguns conflitos dentro do confinamento. "O que eu não gosto na Del é que ela fala e depois quer desdizer as coisas. Era muito melhor assumir e pronto", declarou a sister.

Vale lembrar que Vinicius já está no paredão. O brother foi direto para a berlinda da semana após perder uma dinâmica durante a prova do líder, realizada na noite de quinta-feira, 27. Ainda nesta sexta-feira, 28, os brothers formarão a zona de risco.

💬 Renata: "Tu vai indicar quem?"



💬 Maike: "Não vou indicar o Diego."



💬 Renata: "Vai indicar a Delma?"



💬 Maike: "Não sei ainda. [...] Pra mim era Vinícius, ela, [Delma] porque ela me colocou no Paredão."#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/hwhvsCNo5S — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2025

Diego Hypolito recebe atendimento médico após mal-estar

Na última quinta-feira, 27, Diego Hypolito precisou de atendimento médico no BBB 25 após sofrer uma forte crise de asma. O ginasta passou mal logo após a Prova do Líder e foi levado imediatamente ao confessionário.

Segundo sua irmã, Daniele Hypolito, essa foi a pior crise enfrentada por Diego dentro do programa. O brother voltou para a casa no início da madrugada desta sexta-feira, 28, e foi acolhido pelos aliados no quarto Anos 50; confira mais detalhes!

Leia também: Diogo Almeida comenta declarações de Vilma sobre Aline no BBB 25