Após Prova do Líder, que exigia agilidade, o ginasta Diego Hypolito sofreu uma forte crise de asma e precisou de atendimento médico

Na última quinta-feira, 27, Diego Hypolito precisou de atendimento médico no BBB 25 após sofrer uma forte crise de asma . O ginasta passou mal logo após a Prova do Líder e foi levado imediatamente ao confessionário. Segundo sua irmã, Daniele Hypolito, essa foi a pior crise enfrentada por Diego dentro do programa.

“Estava pior do que da outra vez”, disse Daniele, preocupada. “Vamos rezar... vai dar tudo certo”, garantiu João.

O brother voltou para a casa no início da madrugada desta sexta-feira, 28, e foi acolhido pelos aliados no quarto Anos 50. “Evita falar”, aconselhou Vinícius. “Relaxa e vai dormir... depois a gente conversa”, acrescentou Delma.

No entanto, o ginasta expressou sua chateação com Maike. “O cara tá dormindo o jogo inteiro”, disse ele, que ajudou o paulista a vencer a Prova do Líder e recebeu a “Mira do Líder”.

“Se você não ficar quieto nós vamos sair do quarto”, afirmou Vinícius, após Vitória Strada aconselhar o amigo a se acalmar.

Devido ao esforço necessário na prova do líder de hoje, Diego foi levado para atendimento. Esperamos que tudo ocorra bem com o nosso menino e que ele consiga voltar o mais rápido possível! 🥹 #TeamHypolito#BBB25



pic.twitter.com/Ag2MUopgtU — Diego Hypolito 🤸‍♂️ (@diego_hypolito) March 28, 2025

Trajetória no BBB 25

Durante uma conversa com Aline na madrugada de terça-feira, 25, Diego Hypolito falou sobre o resultado do paredão. Os dois disputaram a preferência do público para seguir no reality ao lado Maike.

"Estou muito preocupado com o dia de hoje, com o que vai acontecer, porque eu não quero sair. Acho que está totalmente entre mim e o Maike. Como eu não tenho nenhum embate atual, não sei como o público está me enxergando. Mas eu estou muito orgulhoso de mim", disse ele. "Eu nunca imaginei que conseguiria chegar a isso tudo. Hoje, o João Gabriel me deixou muito triste. Ele fala que eu estou de férias aqui, não é uma realidade", acrescentou Diego sobre o Sincerão.

Ao ouvir o colega de confinamento, Aline confessou que também estava com medo do paredão, e foi tranquilizada pelo ex-atleta, que acredita que possa sair por estar "mormo". "Não está em você. Dessa vez eu acho que está muito mais propício para eu sair. Meu coração, infelizmente, está me dizendo isso, e não está como estava antes, dos meus medos. (...) dessa vez eu tenho a sensação de que eu fiz tudo que queria ter feito. Mas, realmente, eu estou um pouco morno", desabafou. A baiana discordou do brother e disse que é o "jeito" dele, mas que o vê se posicionando no jogo.

Leia também:BBB 25: Diego Hypolito cai no choro ao fazer desabafo: 'Me sentindo fraco'