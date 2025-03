BBB 25: Vinicius já está no paredão. Saiba o motivo!

Logo depois da prova do líder no BBB 25, Vinicius se dá mal e vai parar no 11º paredão da rodada. Saiba como isso aconteceu

Na noite desta quinta-feira, 27, Vinicius foi parar no 11º paredão do BBB 25, da Globo . Ele é o primeiro integrante da berlinda da rodada após perder uma dinâmica no reality show. Saiba como foi:

Logo depois da Prova do Líder da rodada, os brothers Maike e Diego Hypolito tiveram uma decisão difícil. Eles foram a dupla campeã da primeira rodada da prova do líder e Maike se tornou o novo líder. Com isso, os dois tiveram que escolher mais duas pessoas para disputarem uma prova, sendo que o perdedor foi parar no paredão.

Maike escolheu Vinicius para disputar a prova, e Diego apontou João Gabriel para o desafio. Os dois tiveram que arremessar almofadas para acertar em potes com pontuação enquanto uma parede subia. O vencedor foi João Gabriel, que foi quem conseguiu mais pontos.

Portanto, Vinicius perdeu a prova e foi direto para o paredão da rodada.

Dinâmica da rodada

Na sexta-feira, 28, os participantes fazem a prova do anjo, que será autoimune. No programa ao vivo, eles formam um paredão triplo: o anjo estará imune; uma pessoa já estará emparedada pela prova do líder; uma pessoa será emparedada pelo líder; uma pessoa será emparedada por ser o mais votado pela casa. No domingo, 30, uma pessoa será eliminada.