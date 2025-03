Diogo Almeida comenta declarações de Vilma sobre Aline no BBB 25

Fora do BBB 25, Diogo Almeida falou sobre a relação com Aline e refletiu a respeito dos comentários da mãe, Vilma, direcionados a sister

Diogo Almeida e Aline Patriarca viveram um romance intenso dentro do BBB 25, mas ainda não se reencontraram na 'vida real' após serem eliminados do reality show. Após a ex-policial militar revelar que, por enquanto, não pretende procurá-lo, o ator abriu o coração e falou sobre um possível futuro ao lado da baiana.

Em entrevista ao 'Gshow', Diogo afirmou que deseja falar com Aline e que já foi atrás do contato da ex-colega de confinamento. "Eu pretendo conversar com a Aline. O que nós vivemos dentro da casa foi real. Eu fui sincero com ela e com os meus sentimentos. Acredito que, no momento certo, a gente vai conversar", disse.

"Eu saí do programa me sentindo triste com as divergências que tivemos nos dias que antecederam o paredão. Eu fiquei sem entender porque as coisas tinham tomado aquele rumo. Considero essa conversa importante, independentemente da configuração que iremos seguir. Sobretudo, vivemos momentos lindos e genuínos ", completou ele.

Em seguida, Diogo Almeida explicou que, enquanto o momento do reencontro não chega, não tem como definir se há possibilidade de os dois ficarem juntos. Por fim, o ator falou sobre os comentários feitos por sua mãe, Vilma, que segue confinada no BBB 25, a respeito de seu envolvimento com Aline.

"Dentro do Big Brother, tudo é muito confuso. Só quem vive o BBB sabe como é. Algumas informações acabam se distorcendo e, enquanto estamos dentro da casa, tudo o que temos são as informações lá de dentro para se apegar, ainda que a gente pense o oposto aqui fora. Sinto que alguns comentários tenham sido apresentados de forma que Aline tenha se sentido ofendida", disse ele.

"Mas eu conheço a minha mãe e acredito que, além do instinto protetor de uma mãe que se colocou no lugar de proteção ao filho, algumas afirmações podem ter sido potencializadas em resposta às informações que chegaram após o episódio da casa de vidro, somadas a alguns outros episódios que ela vivenciou na casa, que acabaram deixando Vilmoca confusa. Então, acredito mesmo que esses comentários tenham sido no calor da emoção ", concluiu o ex-BBB.

Aline abre o jogo sobre reencontro com Diogo Almeida

Eliminada do BBB 25, Aline Patriarca está retomando aos poucos sua rotina fora do confinamento da TV Globo. Em entrevista ao 'Gshow', a ex-sister abriu o coração ao falar sobre sua relação com o ator Diogo Almeida, com quem viveu um romance dentro do reality show.

Ao longo do bate-papo, Aline revelou que ainda não teve contato com o filho de Vilma desde que deixou o programa. Além disso, ela ressaltou que, por enquanto, não pretende procurá-lo, mas caso surja uma oportunidade, acredita que os dois possam conversar; confira mais detalhes!

