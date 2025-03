BBB 25: Maike é o novo líder do reality em plena semana turbo

BBB 25 em modo turbo: Maike se dá bem na prova do líder e conquista a imunidade na semana em que o jogo está mais ágil

Na noite desta quinta-feira, 27, Maike conquistou a liderança . Ele foi o campeão na prova do líder que foi feita em duas etapas e exigiu agilidade e rapidez dos participantes. Saiba como foi:

Para começar, os brothers e sisters se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo teve Renata, Eva, Vilma, Maike, João Pedro e João Gabriel. O segundo grupo teve Delma, Guilherme, Diego, Daniele, Vinicius e Vitória. Então, eles sortearam números e se dividiram em duplas: João Pedro e Guilherme; Delma e Renata; Vinicius e João Gabriel; Vitória e Vilma; Diego e Maike; Daniele e Eva.

A prova foi feita em duas etapas. Na primeira etapa, as duplas tiveram que montar um quebra-cabeça. Cada integrante da dupla ficou de um lado do campo de provas. Um deles teve que tirar as peças de um parafuso gigante e passar para o outro integrante, que teve que montar o quebra-cabeça corretamente e apertar o botão. A dupla Diego e Maike foi a mais rápida passou para a próxima fase.

Na segunda fase, os dois participantes da dupla campeã da primeira fase se enfrentaram em um duelo. Eles tiveram que arremessar almofadas para acertarem em potes com pontuações enquanto uma parede subia. O vencedor foi Maike, que foi quem fez mais pontos e conquistou a liderança da rodada .

Depois que o brother Vinicius perdeu uma prova rápida e foi parar no paredão, o líder Maike teve que apontar sua Mira do Líder. Ele colocou a pulseira em Daniele Hypolito, Delma e Diego Hypolito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Dinâmica da rodada

Na sexta-feira, 28, os participantes fazem a prova do anjo, que será autoimune. No programa ao vivo, eles formam um paredão triplo: o anjo estará imune; uma pessoa já estará emparedada pela prova do líder; uma pessoa será emparedada pelo líder; uma pessoa será emparedada por ser o mais votado pela casa. No domingo, 30, uma pessoa será eliminada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Semana turbo no BBB 25

O reality show BBB 25 entra no modo turbo nesta quinta-feira, 27. A temporada está prestes a chegar ao fim e a dinâmica será acelerada para encontrar seus 3 finalistas. Saiba como será a dinâmica a partir daqui:

Na reta do Big Brother Brasil, a direção reduz o espaçamento entre as dinâmicas de provas e eliminações. Assim, a cada semana, mais pessoas serão eliminadas. O modo turbo começa nesta quinta-feira, 27, com a prova do líder e uma indicação ao paredão.

Na sexta-feira, 28, os participantes fazem a prova do Anjo e, durante a noite, os brothers formam mais um paredão. A eliminação será no domingo, dia 30. Inclusive, no domingo, logo depois da eliminação, os participantes já formam mais um paredão para a eliminação acontecer na terça-feira, 1 de abril.

A previsão é que o BBB 25 tenha 100 dias de confinamento.

Leia também:BBB 25: Vinícius conversa com sisters e diz que acredita ser o próximo alvo da casa