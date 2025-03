BBB 25: Diego Hypolito relata tristeza com fofoca de sister: 'Me sentindo idiota'

O ex-ginasta Diego Hypolito desabafou com outros brothers do BBB 25 sobre o alerta que recebeu de Renata a respeito de uma sister

O retorno de Renata à casa do BBB 25 mexeu bastante com os brothers do reality show. A sister, que participou da 'Vitrine do Seu Fifi', voltou ao confinamento na manhã desta sexta-feira, 14, e repassou algumas fofocas e alertas que recebeu do público durante a dinâmica.

Um dos participantes com quem a bailarina conversou foi Diego Hypolito. Renata contou ao ex-ginasta que recebeu a visita de familiares do brother, que pediram para que ela repassasse um recado importante ao confinado sobre 'abrir o olho' com Gracyanne Barbosa.

Após ouvir a mensagem de Renata, o ex-ginasta não escondeu o quanto ficou chateado ao saber da informação sobre a musa fitness, chamada de 'falsa' por Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito. "Ai, eu fico muito triste, gente", declarou ele.

"Estou falando pessoalmente para você porque foi a sua família que pediu para falar. [...] E o marido da Dani estava aparentemente bem chateado", reforçou a bailarina. Em seguida, Diego desabafou com Vitória Strada a respeito do assunto.

"Estou me sentindo um idiota", lamentou o brother. "Permita [se sentir]. Quando a sensação vem para o seu coração e você fala ‘estou sentindo isso e não posso’, isso fica dentro de você. Permita que todos os sentimentos fluam dentro de você", aconselhou a atriz.

Diego Hypolito repercute recado de irmão sobre Gracyanne Barbosa



💬 "Ai, eu fico muito triste, gente" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/zMkWDsgBOw — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2025

Gracyanne Barbosa opina sobre escolha de Guilherme

Um novo ciclo no jogo do BBB 25 começou! Após Guilherme conquistar a liderança da semana, alguns brothers já se reuniram para conversar a respeito da próxima formação do paredão.

Durante a madrugada desta sexta-feira, 14, Gracyanne Barbosa, principal alvo de Guilherme para a berlinda, desabafou com outro colega de confinamento sobre a possibilidade de ser indicada à zona de risco. A musa fitness descreveu a escolha do líder como 'burrice'; confira detalhes!

