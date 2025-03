Dedé Santana recebe alta hospitalar após ser internado às pressas no RJ

O humorista Dedé Santana, de 88 anos, precisou ser internado em um hospital no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 20, após ter um mal-estar

O humorista Dedé Santana, de 88 anos, recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira, 20, após ser internado às pressas em um hospital no Rio de Janeiro durante a manhã. O comediante, que ficou conhecido nacionalmente por criar Os Trapalhões ao lado de Renato Aragão, teve um mal-estar durante uma visita a cidade.

Dedé foi liberado para seguir suas atividades normalmente. Ele já está em Jundiaí, no interior de São Paulo, onde fará a inauguração de um circo.

Ele é pai de cinco filhos: Maria, Maurício, Daynara, Marcos e Yasmim Sant'anna. Em 2023, o artista passou por uma harmonização facial e mostrou o antes e depois no Instagram. "86 anos com carinha de... (complete a frase nos comentários )", escreveu na legenda da publicaçãona época.

Dedé Santana revela o valor da fortuna de Renato Aragão

Recentemente Dedé Santana surpreendeu aorevelar a fortuna do colega Renato Aragão, com quem atuou na época de Os Trapalhões. Em uma entrevista no podcast PodC, de Celso Portiolli, ele contou que o amigo acumulou uma fortuna impressionante ao longo de sua carreira de sucesso.

Na conversa, Dedé disse que Renato Aragão tem mais de R$ 180 milhões no banco. “Ele é milionário. […] Eu vi outro dia e ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem [de outros bens, como imóveis]. Ele soube aproveitar bem aquela época”, disse. Confira!

