A cantora Lexa compartilha rotina de autocuidado após a perda da filha, Sofia, que morreu em fevereiro, três dias após o nascimento

A cantora Lexa, de 30 anos, está de volta às redes sociais após se manter afastada diante da perda da filha, Sofia, que morreu em fevereiro, três dias após o parto. Na noite desta quarta-feira, 19, a artista mostrou que está retomando a sua rotina de atocuidado ao gravar uma sessão de drenagem linfática, um dos tratamentos que escolheu para se cuidar em meio à fase difícil.

No vídeo, publicado por meio dos stories do perfil de Lexa no Instagram, ela aparece recebendo uma massagem intensa nas pernas e na barriga. A drenagem é indicada para melhorar a circulação e eliminar líquidos e toxinas retidas.

"A drenagem maravilhosa está me ajudando tanto neste pós! Você é maravilhosa, doutora!", escreveu na imagem. O procedimento foi realizado pela fisioterapeuta Carla Belsito, especialista em pós-operatórios e gestantes.

Confira:

Lexa mostra sessão de drenagem linfática nesta quarta-feira, 19 pic.twitter.com/wpo69qsNCA — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 20, 2025

Pouco antes de se afastar das redes, Lexa contou aos fãs que a filha, Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, havia morrido três dias após o parto, em 5 de fevereiro. A cantora passou dias internadas e realizou um parto prematuro, com o diagnóstico de pré-eclâmpsia com Síndrome de Hellp, quadro de risco para as duas.

Lexa planeja retorno aos palcos

Lexa está de volta ao trabalho após um período afastada devido ao luto pela morte prematura da filha, Sofia. Na última semana, ela se reuniu com sua equipe de empresários, assessores e responsáveis pelos shows para definir os próximos passos para o seu retorno aos palcos e à música.

A mãe da cantora, Darlin Ferrattry, compartilhou um vídeo mostrando a equipe recebendo Lexa com uma surpresa especial, que contou com flores e abraços. "Hoje é um dia de recomeço e início de muito trabalho pela frente. Amamos você", escreveu. Confira!

