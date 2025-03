Xuxa fala sobre recuperação do joelho após cirurgia: 'Me sinto bem'

ÀS VÉSPERAS DO NOVO XSPB

Capa da CARAS, Xuxa Meneghel fala sobre conquistas e revela como está o joelho após cirurgia

Xuxa Meneghel (61) se submeteu a uma artroscopia no joelho, uma cirurgia minimamente invasiva que permite identificar e tratar problemas na região, em janeiro deste ano. A apresentadora ficou internada em um hospital em São Paulo e, segundo informações divulgadas na imprensa, o procedimento durou 25 minutos.

Na época, Tatiana Maranhão, assessora da cantora, revelou que a cirurgia foi optada para prevenir o joelho, já que Xuxa vai sair em turnê pelo Brasil com seus maiores hits musicais. Além disso, a estrela deve apresentar canções do novo XSPB, previsto para ser lançado no final de março.

“Ela está se prevenindo, porque como a gente vai fazer a turnê no segundo semestre e ela dança e ela também tem uma rotina rigorosa de treino todo dia, ela achou melhor fazer logo para se cuidar e estar 100% para o segundo semestre", disse em nota.

Capa da semana da CARAS, Xuxa revela que já se recuperou completamente do procedimento cirúrgico. Animada, a mãe de Sasha (26) nota a região fortalecida e já faz caminhadas. Ela alia tudo com um estilo de vida saudável.

"Inclusive voltei às caminhadas de 5 km, fisioterapia, musculação, pilates... Me sinto bem. O joelho direito, que operei, está ótimo, mas comecei a sentir uma dorzinha no esquerdo [risos]", conta a intérprete de Ilariê.

No próximo dia 27, Xuxa completará 62 anos. Ela conta à reportagem que se orgulha de todas as suas conquistas ao longo de uma trajetória marcada pelo sucesso. O novo álbum de estúdio será lançado na mesma data e com visuais que falam a linguagem atual.

"Ser mãe. Me orgulho da Sasha, que se formou em Moda e tem a sua própria linha, que está cada vez mais bonita. Me orgulho demais de chegar aos 62 anos e dizer que não errei como mãe, espero não ter errado como filha e estou doida para saber como serei como avó", finaliza a apresentadora.

VEJA CAPA DA SEMANA DA CARAS: