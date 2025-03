Letícia Salles é atacada por cinco cachorros na praia

A modelo Letícia Salles foi mordida enquanto corria na praia e precisou tomar os cuidados necessários para a limpeza do ferimento

A atriz e modelo Letícia Salles, de 30 anos, foi atacada por cinco cachorros enquanto corria na praia de Araçatiba, levando uma mordida na região dos glúteos . Após o incidente, ela precisou buscar atendimento de emergência para tratar os ferimentos.

Em suas redes sociais, a artista revelou os detalhes da situação: "Eu simplesmente fui fazer uma gravação hoje correndo na praia de Araçatiba, aqui em Maricá. Do nada, cinco cachorros de rua enormes me atacaram e eu não consegui sair”, contou.

Após o ataque, Letícia precisou ir à emergência. "Acabou que eu tive que parar na emergência pra tomar vacina antirrábica e fazer curativo".

Em seus stories, a artista mostrou que além de sofrer ferimentos nas pernas, ela também teve seu shorts rasgado pelos cães durante o ataque repentino.

Letícia tranquilizou os fãs e diz estar bem: "O medo era ser assaltada na rua, agora ser mordida por cachorros na bunda e parar na emergência eu não esperava", completou.

Letícia Salles é atacada por cachorros e fica ferida - Foto: Reprodução/Instagram

Letícia Salles comenta sobre a força da mulher latino-americana

Destaque na antiga novela Vai na Fé, da TV Globo, a atriz Letícia Salles, de 30 anos, colocou o corpão para jogo em um ensaio poderoso inspirado no Dia da Latinidade, celebrado no dia 21 de abril.

Nos cliques, realizados pela fotógrafa Giselle Dias, a gata apareceu abusando de looks vibrantes e estampados, inspirados na energia e tradição do povo latino.

"Quando a gente fala em latinidade, isso me remete a mulheres fortes, mulheres que fazem história, com atitude, personalidade, que vão em busca dos seus sonhos. E eu, que fui criada por mulheres, sempre estive inserida nesse meio feminino, com aquela força da mulher que não pode deixar a peteca cair", contou ela ao Gshow.

