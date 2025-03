BBB 25: Renata volta para a casa e discute aos gritos com Aline

Depois da Vitrine do Seu Fifi, Renata volta para a casa do BBB 25, da Globo, e coloca em prática todos os conselhos que ouviu do público, incluindo uma briga com Aline

A sister Renata está de volta à casa do BBB 25, da Globo, depois de passar um dia na Vitrine do Seu Fifi em um shopping no Rio de Janeiro. Ela teve contato com o público e descobriu várias fofocas sobre os participantes e o jogo. Tanto que ela já retornou agitando a casa do reality show.

Renata entrou na casa por volta das 10h e já gritou: “A surucucu voltou!”. Ela abraçou seus aliados e começou a colocar em prática tudo o que ouviu do público durante o dia no shopping.

Uma das primeiras atitudes dela foi confrontar Aline. As duas são rivais no jogo e o público pediu para que Renata não ficasse quieta em uma briga com Aline. Com isso, as duas trocaram ofensas ao se chamarem de cobras e relembraram atritos. "Olha como você é cobra”, disse Aline.

E Renata rebateu: "Cobra é você. Você me respeite. Mentirosa é você. Tá gravado. Você foi falsa no momento em que disse que eu queria sentar em roda que não era minha. Ainda me chamou de ordinária. Ela baixa o nível da discussão. A gente é educada discutindo, tem que ter argumento para falar. Quando a gente não tem argumento, a gente xinga. Não vai ganhar no grito aqui”.

Com isso, Aline disparou: "Você é cara de pau. Eu voltei do paredão e você não teve coragem de me parabenizar. Renata, você é falsa! E mentirosa”.

A briga delas só acabou quando Renata decidiu se virar para Delma e falar que sabe que ela falava dela pelas costas. Além disso, a sister também contou para Diego e Daniele que o irmão deles pediu para que eles abrissem o olho com Gracyanne Barbosa. Logo depois, ela se reuniu com seus aliados no quarto para questionar se eles estão unidos ou não no jogo.

Assista aos vídeos:

