BBB 25: Renata se irrita com produção após receber punição: 'Estava calada'

Não gostou! A sister Renata se pronunciou após receber atenção e punição da produção do BBB 25; entenda o que aconteceu

A sister Renata acabou recebendo uma punição na tarde desta quinta-feira, 20, no BBB 25. A chamada de atenção da produção aconteceu logo após a bailarina falar sem o microfone - o que, por regra, é proibido.

Surpresa com a consequência, Renata explicou que não se pronunciou. "Gente, mas eu estava calada. Tirando a roupa. Que loucura foi essa?", reclamou a sister. Em seguida, ela apontou que esta seria a segunda punição 'sem motivo'.

"Dois vacilos já sem ter feito nada. O outro por cochichar, sem eu estar cochichando. Fod*", lamentou a bailarina enquanto se arrumava para participar da Prova do Líder. Vale lembrar que, esta semana, os brothers realizarão a dinâmica em duas etapas.

A primeira fase da prova começará ainda nesta tarde. Durante a edição ao vivo, os participantes farão a etapa final da atividade. Com o líder definido, a casa será dividida entre Xepa e VIP com apenas duas pulseiras disponíveis.

Já na sexta-feira, 21, o vencedor da liderança colocará seis adversários 'Na Mira do Líder'. No sábado, 22, a emoção será em dose dupla: além da Prova do Anjo, os brothers serão surpreendidos com o Big Fone, que emparedará duas pessoas. A zona de risco será formada no domingo, 23.

Eva desabafa sobre conflito com brother

Clima tenso entre os brothers! Na manhã desta quinta-feira, 20, Eva conversou com Renata a respeito do conflito recente que teve com João Pedro. Durante o bate-papo, a sister afirmou que o colega de confinamento tem sido 'grosso' em suas falas.

A sister ainda explicou que nunca mudou seu jeito, mas que os irmãos gêmeos passaram a se incomodar com suas brincadeiras e risadas; confira mais detalhes!

