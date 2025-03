Joaquim Lopes encanta ao comemorar o aniversário das filhas gêmeas

O ator e apresentador Joaquim Lopes postou cliques raros ao comemorar o aniversário de 4 anos das filhas gêmeas, Sophia e Pietra

Joaquim Lopes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de suas filhas gêmeas, Sophia e Pietra.

As meninas, fruto de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça, completaram quatro anos de vida nesta quinta-feira, 20, e o papai coruja encantou ao postar duas fotos com as aniversariantes.

No primeiro clique, o ator e apresentador aparece agarradinho com as herdeiras e os três estão usando jaqueta de couro. Já na segunda imagem, Joaquim está deitado em uma cama e Marcela, Sophia e Pietra estão em cima dele.

Ao dividir os cliques encantadores, o papai homenageou as gêmeas. "20.03. O dia que eu comecei..! Feliz aniversário, minhas filhas. O infinito do papai ama o infinito de vocês", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de mensagens fofas. "Para, quanta fofura cabe num post? Lindos, lindas. Parabéns pra essas belezuras", disse uma seguidora. "Parabéns em dose dupla. Que o Papai do céu abençoe hoje e sempre!", falou outra. "Lindas!!! Deus abençoe. Saúde sempre", desejou uma fã. "Minha vida", comentou Marcella Fogaça.

Confira:

Joaquim Lopes revela motivo por trás de cirurgia no braço

Em setembro do ano passado, Joaquim Lopes revelou detalhes sobre uma cirurgia que realizou. Ele compartilhou como um simples arranhão no braço se transformou em uma operação delicada. Para quem não acompanhou, o ator informou que precisou passar por uma cirurgia por conta de uma infecção bacteriana.

"Tô bem graças a Deus, foi um susto grande, um arranhão que entrou uma bactéria. Corri risco de vida, mas fiz uma operação e tá tudo bem graças a Deus. Às vezes a gente rala o braço e fala: 'Ah, vou lavar com água e sabão, passar um álcool que tá tudo certo', mas a gente tem que tomar cuidado porque se entrar bactéria dá um trabalho desgraçado", disse ele em entrevista ao portal LeoDias. Saiba mais!

