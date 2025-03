Médica de Preta Gil revela como está a saúde dela no momento: ‘A cada 3 meses’

Médica de Preta Gil revela qual é o protocolo de acompanhamento da saúde de Preta Gil atualmente, já que ela passou por uma grande cirurgia em dezembro

A cantora Preta Gil está em fase de recuperação de uma grande cirurgia que realizou em dezembro para remover tumores. Na época, o procedimento cirúrgico durou cerca de 21 horas e ela ficou mais de 50 dias internada. Hoje em dia, ela já está em casa. Com isso, a médica dela, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais, do Hospital Sírio-Libanês, contou como está a saúde da artista no momento .

Em entrevista ao Jornal O Globo, a médica oncologista contou que Preta Gil está em fase de recuperação e vai refazer os exames em breve para acompanhamento médico. " A Preta está em recuperação de uma cirurgia de grande porte, e os próximos passos vão depender dos exames de acompanhamento, como ressonância magnética e PET-CT, que deverão ser feitos até o fim desta semana. Não há lesão visível. Esses exames deverão ser repetidos a cada três meses. A cada duas ou três semanas ela tem feito exames de sangue para ver função renal e outras taxas sanguíneas. Depois de um diagnóstico de um câncer, os exames regulares são fundamentais ", afirmou ela.

Então, a doutora ainda comentou sobre quando um paciente com câncer encontra a cura. "O que define se o paciente está curado ou não é o tempo. Na maioria dos tumores, a maior chance de recidiva é nos primeiros 18 meses, período de tempo que chamamos de "golden hour", quando os exames são feitos em intervalos menores. O acompanhamento segue no mínimo por mais cinco anos, e há casos em que tem de ser para sempre . Em meados de abril, Preta deverá voltar ao Memorial Sloan Kettering Cancer Center (hospital de referência no tratamento oncológico nos Estados Unidos), para mostrar os resultados da cirurgia", contou.

Por fim, a médica também destacou a postura de Preta Gil ao lidar com a bolsa de colostomia definitiva. A cantora fala abertamente sobre o assunto e já apareceu com a bolsa à mostra. A médica acredita que isso é bom como exemplo para outros pacientes que passam pelo mesmo problema de saúde. "Ela tem uma postura que está fazendo um grande bem para muitas e muitas pessoas. Tenho pacientes que dizem "Se eu tivesse visto a maneira como ela lida com isso, eu teria tido menos vergonha, me aceitaria mais". A Preta desmistificou o que é uma ostomia (cirurgia em que é criado um percurso de saída alternativo para as fezes ou a urina). Isso é um ganho do ponto de vista populacional enorme. É legal usar? Claro que não. Mas foi essencial. Muitos param a vida com um diagnóstico, um tratamento, uma ostomia. Ela é um grande exemplo de vida plena", afirmou.

A foto mais recente de Preta Gil

A cantora Preta Gil reapareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para a alegria dos seus fãs. Ela compartilhou novas selfies para mostrar que está bem e seguindo a sua rotina em casa.

Nas imagens, a estrela surgiu descansando em sua residência enquanto curtia a companhia dos cachorros e dos amigos que foram visitá-la para o almoço. Preta está de volta ao Rio de Janeiro após passar algumas semanas em Salvador, Bahia.

Leia também: Filho de Preta Gil fala sobre a saúde da mãe: ‘Uma vontade de estar viva'