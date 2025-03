BBB 25: Aline critica postura de Renata após retorno: 'Vai cair'

Após discutir com Renata, Aline repercutiu o retorno da sister para a casa do BBB 25 após a dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'

Clima tenso entre os brothers! O retorno de Renata ao confinamento do BBB 25 agitou os participantes do reality show nesta sexta-feira, 14. A sister passou cerca de 24 horas na dinâmica inédita denominada 'Vitrine do Seu Fifi', realizada em um shopping no Rio de Janeiro.

Assim que voltou para a casa mais vigiada do país, Renata protagonizou uma discussão acalorada com Aline. Isso porque, durante a visita do público à bailarina, ela descobriu várias fofocas sobre os colegas, incluindo a ex-policial militar.

Após o bate-boca, Aline conversou com Vinicius a respeito da situação. Ao longo do bate-papo com o amigo, a sister fez questão de verbalizar o quanto ficou incomodada com a postura de Renata ao retornar para o jogo.

"Vai cair, viu? Vai cair, porque não está tendo nem humildade para reconhecer as coisas que ela mesma falou. Pediu desculpa sim, e está gravado. Eu disse a ela: 'prefiro me afastar do que fingir que está tudo bem'. Se ela está achando que já ganhou o jogo, bota todo mundo para fora e leva o prêmio", disparou ela.

Em seguida, Aline ironizou os comentários da adversária. "A soneca dos 7 anões acabou de acordar, aí vai começar a jogar agora, com 60 dias de programa", declarou a sister, sugerindo que, até o momento, Renata não havia se posicionado no jogo.

Aline sobre Renata: 💬 "Soneca dos '7 anões' acordou agora. 60 dias de jogo!!! Aí vai começar a jogar agora!" 🗣️ #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/ZPcj8vdBJG — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2025

Renata expõe sister para Diego Hypolito

Fogo no parquinho! Após passar 24 horas na Vitrine do Seu Fifi, Renata retornou para o confinamento do BBB 25 na manhã desta sexta-feira, 14, e já repassou para os demais colegas algumas informações que recebeu durante sua participação na dinâmica fora da casa.

Depois de protagonizar um bate-boca com Aline, Renata seguiu até os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito para repassar um recado de Fábio Castro, marido da ex-ginasta. O ex-Power Couple seguiu até o shopping onde aconteceu a dinâmica e pediu para a sister alertar os familiares sobre Gracyanne Barbosa; confira detalhes!

