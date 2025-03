BBB 25: saiba qual brother foi vetado por Guilherme da prova do líder

Como último decreto, Guilherme escolheu vetou um brother da prova do líder desta quinta-eira, 20, que será realizada em duas partes

A prova do líder desta quinta-feira, 20, acontecerá em duas partes. A primeira começa nesta tarde, com transmissão no Globoplay, e a outra será no programa ao vivo, que vai começar mais tarde, a partir das 23h45, após a exibição de Brasil e Colômbia pela Eliminatórias Sul-americanas da Copa do Mundo.

Como último decreto, Guilherme precisou escolher um brother para ser vetado da dinâmica e ele optou por João Gabriel. "Ele declarou embate para mim ali no Sincerão. Disse que agora eu era o embate dele, então possivelmente posso ser o voto dele também, já que agora eu sou um embate para ele", explicou o fisioterapeuta.

Como funcionará a dinâmica da semana?

Após o novo líder ser definido, a casa será dividida entre VIP e Xepa, com apenas duas pulseiras disponíveis. Como foi anunciado por Tadeu Schmidt, a consequência do Tá com Nada só acaba no sábado, 22, no finalzinho do dia, e o Líder e seu escolhido só poderão desfrutar das regalias a partir do seu encerramento.

Na sexta-feira, 21, serão definidos seis alvos para o Na Mira do Líder. Mas, antes, acontece o Leilão do Poder Curinga. Já no sábado, 22, acontecerá a Prova do Anjo e Big Fone vai tocar para emparedar duas pessoas. No domingo, 23, é dia de formação de Paredão triplo. Já na terça-feira, 25, o 12º jogador deixa a casa.

Vale lembrar que Delma foi escolhida pela eliminada Gracyanne Barbosa para a dinâmica, na qual teve que escolher entre somar R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si e dar uma consequência para os participantes. Em sua decisão, a dona de casa escolheu embolsar o valor. Por consequência, a casa está no Tá com Nada. Apenas a idosa, Guilherme e Vinícius terão o privilégio de ficar no VIP. E o valor do prêmio final do reality segue em R$ 2.535.000,00.

