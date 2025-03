BBB 25: Maike opina sobre Vitória Strada competir na Prova do Líder com adversários

Em conversa com João Gabriel, Maike deu opinião sincera sobre Vitória Strada competir ao lado de adversários na Prova do Líder: "É bom para se ligar"

Nesta quinta-feira, 20, Maike e João Gabriel celebraram a conquista dos aliados na primeira fase da Prova do Líder, que dividiu os participantes do BBB 25 em dois grupos. Na área externa da casa, os participantes comentaram sobre Vitória Strada ter ficado no grupo adversário , competindo ao lado dos integrantes do antigo Quarto Fantástico.

"Pelo menos a gente está com chance de ser Líder", ressaltou Maike. "F*d* é a Vitória, mano", respondeu João Gabriel.

"Mas é bom para a Vitória se ligar, também", disparou o paulista, explicando que a organização dos grupos se deu por prioridade. "Aí, a Vitória já se ligou e veio. Não iam escolher ela...", opinou.

Maike conversa com João Pedro sobre a divisão de grupos para a primeira etapa da Prova do Líder: 💬 "É bom pra Vitória se ligar também" 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/1rwTiojbOw — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2025

Maike especula movimentação de brother no jogo

Recentemente, Maike e João Pedro conversaram sobre o jogo e especularam qual será a movimentação que Vinicius, dono do Poder Curinga, fará.

Após refletir, Maike mencionou que uma das possibilidades envolvendo a conquista de Vinicius pode ser decidir qual brother indicado para a berlinda não terá a chance de participar da prova bate-volta. "Como será hoje? A Renata falou uma coisa que é verdade, pode ser um [voto] do Líder, dois da casa, mais um que é puxado", iniciou ele.

"Desses, o Vinícius escolhe um que vai direto, sem passar pelo bate-volta", completou. João Pedro, por sua vez, pediu para que o aliado explicasse melhor seu ponto de vista, e Maike seguiu especulando do que se trata o Poder Curinga da semana, intitulado de 'Poder Direto'.

"O poder do Vinícius pode ser não mandar a pessoa para o bate-volta. Entre os três [indicados ao paredão], ele escolhe um para ir direto", supõe o brother. Apesar de ter somente especulado, Maike acabou acertando a dinâmica.

Isso porque, o poder conquistado por Vinicius realmente se tratava de vetar um adversário de participar da prova bate-volta, eliminando, assim, a possibilidade do emparedado conseguir escapar da berlinda. Vale lembrar que os brothers só descobrem a função do Poder Curinga durante a votação ao vivo.

