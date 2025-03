BBB 25: Gracyanne Barbosa opina sobre escolha de Guilherme: 'Burrice'

Em conversa com outro brother, Gracyanne Barbosa desabafou sobre a possibilidade de Guilherme colocá-la no paredão do BBB 25

Um novo ciclo no jogo do BBB 25 começou! Após Guilherme conquistar a liderança da semana, alguns brothers já se reuniram para conversar a respeito da próxima formação do paredão.

Durante a madrugada desta sexta-feira, 14, Gracyanne Barbosa, principal alvo de Guilherme para a berlinda, desabafou com outro colega de confinamento sobre a possibilidade de ser indicada à zona de risco. A musa fitness descreveu a escolha do líder como 'burrice'.

"É ruim quando é de uma pessoa que a gente gosta, sabendo que tem outras pessoas na casa. Mas, também sei que ele não quer virar alvo de ninguém. Porque eu sei que se fosse por preferência, de gostar, ele não iria em mim. Eu sei disso. Tem poucas coisas que eu sei aqui dentro e isso eu sei. Mas, às vezes, tem o caminho que é mais fácil", declarou a sister em um bate-papo com Diego Hypolito.

Em seguida, o ex-ginasta comentou sobre a chance de também cair no paredão, uma vez que os brothers do quarto adversário votam nele. "É, eu acho que a gente vai junto, sim", refletiu Diego. "É, porque o Guilherme vai me colocar", reforçou Gracyanne Barbosa.

"O que, na minha concepção, é burrice do Guilherme. Porque se eles querem enfraquecer um grupo, ele teria que botar alguém direto de lá. Eu não estou em grupo nenhum. É mais fácil eu votar com vocês do que alguém do grupo de lá", explicou a musa fitness, afirmando que a única preocupação do líder é não se tornar alvo dos demais brothers.

Vale lembrar que, em conversa com algumas sisters da casa, Guilherme revelou que indicará Gracyanne direto ao paredão. Caso a musa fitness ganhe imunidade devido a Prova do Anjo, sua opção será João Gabriel.

Como será a dinâmica da semana no BBB 25?

Na sexta-feira, 14, os participantes vão realizar o leilão do Poder Curinga. Nesta semana, eles vão comprar o Poder Direto, que dá o direito de tirar uma pessoa da prova bate-volta e colocá-la direto no paredão. Além disso, o líder da semana vai colocar 6 pessoas na Mira do Líder.

No sábado, 15, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. No domingo, 16, acontece a formação do paredão triplo: Renata está imune por causa da Vitrine do Seu Fifi; o Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; o indicado pelo líder faz o contragolpe entre os que sobraram na Mira do Líder.

O dono do Poder Curinga tira uma pessoa da prova bate-volta. Com isso, 2 pessoas jogam a dinâmica e somente uma se salva. Na terça-feira, 18, um participante será eliminado do reality show.

