Médica de Tony Bellotto revela qual foi a postura dele ao receber o diagnóstico de câncer

Médica oncologista de Tony Bellotto revela como o tumor do músico foi descoberto e como será o tratamento: 'Fase localizada passível de cirurgia'

O músico Tony Bellotto, que é integrante da banda Titãs, surpreendeu os fãs ao anunciar que foi diagnosticado com câncer de pâncreas há pouco tempo. Ele contou que passará por uma cirurgia em breve. Com isso, a médica dele, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, contou ao Jornal O Globo sobre os detalhes do tratamento do artista.

A doutora contou que Tony teve uma reação diferente dos outros pacientes ao receber a notícia do tumor. "É muito comum o paciente passar por algumas fases ao saber que está com câncer: da surpresa, da negação, da aceitação. O Tony não teve a negação, não fez a pergunta "por que eu?". A postura dele é "como podemos resolver isso" ", afirmou ela.

O diagnóstico

A oncologista contou que a doença do músico foi descoberta por meio de exames de rotina. "Ele descobriu a doença durante um check-up. Um ultrassom de rotina levantou a suspeita, identificou um cisto no pâncreas. A confirmação veio com exames complementares, ressonância e tomografia . O Tony faz parte de um grupo de não mais de 30%, que são os pacientes que descobrem a doença em fase localizada passível de cirurgia. Esse tumor não fica quieto por muito tempo. Ele tem um comportamento de se transformar em metástase precocemente. No caso dele, não foi detectada lesão secundária", afirmou.

Fator de risco

A médica ainda destacou que, mesmo com hábitos saudáveis, existe um fator de risco para o câncer: o envelhecimento. "Todos nós estamos predispostos a ter câncer. O maior fator de risco para a doença é o envelhecimento. Mesmo a pessoa tendo uma vida estritamente saudável em todos os aspectos, se é que isso é possível, não anula a possibilidade de tumor. No caso dele, a despeito de bons hábitos, alguma interação fez com que uma célula normal se transformasse numa célula diferente, cancerígena. Existe uma complexidade no câncer em si que é a de ter múltiplas vias. Os cânceres são heterogêneos, mesmo sob o ponto de vista molecular. Um tumor nasce das células do indivíduo. Ele tem fatores de crescimento diferentes, mutações diferentes, sensibilidades diferentes aos tratamentos. Ou seja, cada caso é um caso", declarou.

O tratamento

Por fim, a Dra. Fernanda Capareli contou como será o tratamento de Tony Bellotto contra a doença. "O protocolo não está completamente fechado, mas ele deverá fazer uma cirurgia nas próximas duas ou três semanas e depois se submeter a uma quimioterapia para tratar eventuais células não detectadas ", afirmou.

Relembre como Tony Bellotto anunciou o câncer publicamente

Em um vídeo nas redes sociais, Tony Bellotto contou que foi diagnosticado com câncer de pâncreas e iria se afastar da banda para se recuperar. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado. Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama."

"Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. Nos vemos em breve.", encerrou.

