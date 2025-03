BBB 25: Renata expõe sister para Diego Hypolito: 'Falsa'

Após retornar para o BBB 25, Renata repassou para Diego Hypolito o alerta que recebeu na Vitrine do Seu Fifi sobre outra sister da casa

Fogo no parquinho! Após passar 24 horas na Vitrine do Seu Fifi, Renata retornou para o confinamento do BBB 25 na manhã desta sexta-feira, 14, e já repassou para os demais colegas algumas informações que recebeu durante sua participação na dinâmica fora da casa.

Depois de protagonizar um bate-boca com Aline, Renata seguiu até os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito para repassar um recado de Fábio Castro, marido da ex-ginasta. O ex-Power Couple seguiu até o shopping onde aconteceu a dinâmica e pediu para a sister alertar os familiares sobre Gracyanne Barbosa .

"É para não duvidar que foi ele quem passou esse recado. A Gracyanne fala de vocês o tempo inteiro, falsa. Se o [RoBBB Seu] Fifi não foi o suficiente para que você acreditasse, estou aqui para ser a porta-voz para que você acredite. Ela fala de vocês, questiona sua doença, sua ansiedade, fala dos seus remédios. Falou da Daniele e de várias coisas. Ele pediu para vocês abrirem o olho", declarou a bailarina.

"E o que você pensa?", perguntou Diego. "Que você precisa acordar para o jogo", respondeu Renata. Por fim, os irmãos Hipolyto agradeceram o recado da sister. Vale lembrar que a bailarina voltou da dinâmica imune e não poderá ser indicada ao paredão desta semana.

Quem Guilherme vai indicar ao paredão?

Guilherme é o novo líder do BBB 25! O brother venceu a prova da semana, que exigiu raciocínio rápido dos participantes, na noite de quinta-feira, 13, após se tornar finalista da dinâmica junto com a sogra, Delma.

Assim que o Apê do Líder foi liberado pela produção, Guilherme seguiu para o cômodo especial da casa ao lado de dona Delma, Aline e Daniele Hypolito. Em conversa com as sisters, o fisioterapeuta revelou quais adversários são seus alvos para o paredão.

Em frente ao tabuleiro que possui miniaturas de todos os participantes do jogo, o brother pegou o boneco de Gracyanne Barbosa e contou que a indicará direto para a berlinda. "Já está certo, já foi falado com ela", declarou ele; confira mais detalhes!

