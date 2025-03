BBB 25: Vitória Strada conversa com aliados sobre alvos para o paredão

Vitória Strada e seus aliados analisaram as possibilidades para o próximo paredão caso a atriz vença a prova do líder desta quinta-feira, 20

Na tarde desta quinta-feira, 20, Vitória Strada conversou com Aline e Guilherme sobre sua indicação ao paredão do BBB 25 caso vença a prova do líder. Mais cedo aconteceu a primeira etapa da disputa e o grupo da atriz acabou levando a melhor, com isso, ela vai disputar a liderança contra Eva, Renata, Vilma, Maike e João Pedro durante o programa ao vivo desta noite.

Durante o papo na cozinha da casa, a famosa contou para os aliados que pode indicar Renata ou João Gabriel. "A nossa indicação da casa permanece em Renata?", questionou a amiga de Vinícius. "A grande maioria tem questão com ela, né?", pontuou o genro de Delma.

Vitória, então, falou sobre a possibilidade de mandar a bailarina ao paredão, assim, eles teriam que votar em outra pessoa. "Na verdade, eu posso indicar o João Gabriel também, tô pensando aqui. Eu já indiquei a Renata... Ele não foi para o paredão e me chamou de hipócrita", explicou.

"Então você pode indicar o João Gabriel e a gente vota na Renata", ressaltou a policial militar. "A indicação deles sou eu, se for esse cenário vai ser João Gabriel, Renata e eu o paredão", acrescentou a baiana sobre a possível formação do paredão.

Aline ainda pensou na possibilidade de alguém do outro grupo ser o líder. "Eles vão votar em mim, o líder, a casa, eu acho que vota em dona Delma ou Dani e a gente mantém em quem se Renata for a líder?", questionou. "A gente vai Eva, não?", falou Vitória.

Eva desabafa sobre conflito com brother

Clima tenso entre os brothers! Na manhã desta quinta-feira, 20, Eva conversou com Renata a respeito do conflito recente que teve com João Pedro. Durante o bate-papo, a sister afirmou que o colega de confinamento tem sido 'grosso' em suas falas.

"Eu senti que eles, nem tanto o [João] Gabriel, mas o João Pedro está bem armado. Pode ser uma impressão minha, mas, ontem, achei ele bem grosso, mas não dei corda, porque agora vai ser assim. Não vou ficar [ falando]: 'Estou chateada, estou magoada'. Isso me atrapalha aqui dentro", desabafou a bailarina. Saiba mais!

