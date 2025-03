Médica explica o que é o umbigo de abdominoplastia após Bárbara Evans ser alvo de críticas

Bárbara Evans é alvo de comentários maldosos por causa do formato do umbigo após a abdominoplastia e médicos contam como o umbigo é feito na cirurgia

A influencer Bárbara Evans foi alvo de comentários maldosos nas redes sociais ao postar um vídeo para exibir sua boa forma sem filtros. A estrela deixou à mostra sua silhueta definida após passar pela cirurgia plástica de abdominoplastia e seu umbigo chamou a atenção dos internautas. Várias pessoas comentaram sobre o formato do umbigo dela depois da cirurgia e ela disse que é algo normal depois do procedimento estético. Com isso, os cirurgiões plásticos Dra. Heloise Manfrim e Dr. Carlos Manfrim explicaram os detalhes sobre o que é o umbigo de abdominoplastia.

Evans realizou a cirurgia plástica no abdômen após duas gestações - sendo que uma delas foi de gêmeos. Ela ficou com a pele flácida e decidiu operar para recuperar sua silhueta definida. "Meu umbigo nunca vai ter um formato de umbigo. Já tirei, já coloquei, mas como fiz abdominoplastia, ele fica meio assim. O umbigo é reconstruído e recosturado . É um umbigo de abdominoplastia e tá lindo, tô amando!", disse ela ao rebater as críticas.

Afinal, o que é o umbigo de abdominoplastia?

A Dra. Heloise Manfrim, cirurgiã plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explicou que o umbigo é reconstruído durante a abdominoplastia e existem várias técnicas para isso. "Primeiramente, é importante citar que comentários maldosos geram uma pressão estética desnecessária, criando o que chamamos de body shaming (vergonha do corpo causada por comentários do outro). O corpo é uma forma de expressão pessoal e não existe um único padrão de beleza. Dito isto, o estigma de ‘umbigo de abdominoplastia’ é o próprio umbigo com uma cicatriz ao redor dele após uma cirurgia para a flacidez de pele abdominal. A maior questão é que, se a cicatriz ficar aparente, muitas pacientes acreditam que fica mais estigmatizado. Mas, com as técnicas atuais, a cicatriz fica interna, não fica visível e, como qualquer umbigo, faz parte de uma cicatriz também. Então, é um termo que é utilizado, sim, mas que hoje a gente consegue naturalidade por conta das técnicas atuais ", disse ela.

Fatores que influenciam na aparência do umbigo após a cirurgia plástica

De acordo com o Dr. Carlos Manfrim - cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica -, o umbigo pode ter resultados diferentes de acordo com o profissional escolhido para o procedimento e os cuidados do paciente no pós-operatório. "Como resultado [da abdominoplastia], a barriga fica lisa e tonificada. A aparência do umbigo após a cirurgia plástica não é necessariamente um ‘erro de técnica’, mas depende da característica individual da cicatrização da paciente . Alguns pacientes têm cicatrização ruim e podem ficar com a cicatriz mais aparente", disse ele, que ainda destacou a importância de escolher um bom profissional. "A experiência do profissional influencia no resultado final, especialmente no que diz respeito à reconstrução umbilical. Ter uma indicação e fazer uma análise de trabalhos anteriores do especialista podem ajudar o paciente a tomar uma decisão mais segura", comentou.

Ele ainda completou sobre a preocupação dos pacientes com a aparência que o umbigo terá depois do procedimento. “ O cirurgião preserva a inserção natural do umbigo na parede abdominal, mas cria uma nova abertura na pele esticada para que ele seja reposicionado. Esse processo requer habilidade para garantir um aspecto natural e harmônico . Realmente um dos receios mais comuns entre pacientes que se submetem à abdominoplastia é acabar com um umbigo que pareça artificial. Isso pode ocorrer caso o novo formato fique muito arredondado, profundo demais ou com cicatrizes visíveis. Para evitar esse efeito, cirurgiões plásticos experientes buscam técnicas que proporcionam um contorno mais natural, com bordas suaves e uma leve depressão central, imitando a aparência de um umbigo não operado", destacou.

O pós-operatório é um cuidado fundamental para o sucesso do resultado. "O sucesso do novo umbigo também depende do pós-operatório. Os cuidados incluem evitar tração excessiva na região, seguir as orientações médicas para limpeza e cicatrização e manter o acompanhamento regular com o cirurgião . Em alguns casos, pequenas correções podem ser necessárias após a recuperação total”, contou a médica Dra. Manfrim.

É possível refazer a cirurgia no umbigo?

Sim, é possível refazer a cirurgia, mas o resultado pode não ser o desejado. " A correção de umbigo é uma das cirurgias mais difíceis, porque há uma tendência de a cicatriz sempre abrir nessa região , mas existem técnicas que podem ajudar a melhorar o resultado de uma cicatriz de abdominoplastia. Na verdade, acho que a maior questão é utilizar o formato da própria paciente e internalizar a cicatriz, porque a paciente fica com o umbigo dela sem cicatriz aparente”, contou a médica.

Assista ao vídeo com o resultado da cirurgia plástica de Bárbara Evans: