BBB 25: João Pedro recebe apoio dos brothers após mal-estar

João Pedro passou mal após participar da primeira etapa da prova do líder do BBB 25 e foi levado pelos brothers ao confessionário

João Pedro sentiu um mal-estar após a primeira etapa da Prova do Líder do BBB 25 na tarde desta quinta-feira, 20. O brother estava no banheiro da casa e recebeu a ajuda de Aline e João Gabriel para se levantar.

Depois, com o apoio de Maike, ele foi carregado até o Confessionário. "Calma, que eu estou com você", disse João Gabriel ao irmão.

Após ir ao Confessionário, João Pedro voltou para a casa e foi recepcionado pelos colegas de confinamento. Em seguida, ele abraça Aline, Guilherme, Delma, Daniele Hypolito e Vitória Strada, e agradece a ajuda.

Se sentindo melhor, o salva-vidas de rodeio explicou que sua pressão baixou após a disputa da primeira etapa da prova do líder. Após ouvir o brother, todos foram para cozinha e a irmã de Diego Hypolito o ajudou a se sentar à mesa para almoçar.

Como foi a primeira etapa da prova do líder?

Antes do início da primeira parte da prova do líder, Guilherme vetou João Gabriel da dinâmica. Em seguida, os participantes foram divididos em duas equipes. Cada equipe teve que se colaborar para cumprir um circuito. Duas pessoas ficaram rodando um volante enquanto uma das pessoas era levada pela corda até o outro lado do cenário.

A pessoa levada na corda tinha que buscar um produto do outro do campo de compras e trazê-lo de volta para entregar para o outro integrante que iria equilibrá-lo na prancha. A prancha era segurada por outros dois participantes. A missão era equilibrar cinco produtos na prancha sem derrubá-los e apertar o botão. A equipe campeã foi Rosa: Vitória Strada, Renata, Eva, Vilma, Maike e João Pedro. A segunda etapa será disputada pelos seis durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 20, que começa às 23h45.

