Mãe de Beyoncé reage após Kanye West atacar filhos da cantora

Tina Knowles, mãe de Beyoncé, mandou uma indireta para Kanye West após o rapper atacar os filhos gêmeos da cantora. Confira!

Ao que tudo indica Tina Knowles, mãe de Beyoncé, resolveu reagir aos posts de Kanye West. O rapper atacou os gêmeos Rumi e Sir, de sete anos, filhos da cantora com Jay-Z. Eles também são pais de Blue Ivy, de 13 anos.

Na última quarta-feira, 19, Tina compartilhou um vídeo em suas redes sociais com uma possível indireta: "O que acontece quando um boneco de neve não recebe atenção? Ele tem um surto", disse ela, em tom de piada.

Ne legenda, ela deixou sua posição ainda mais clara. "É difícil manter-se positiva e com classe diante da ignorância e do mal. Mas sei que nenhuma arma forjada contra mim ou minha família prosperará. Essa batalha não é minha, mas do Senhor. E sei que Deus tem o controle", escreveu ela. Não demorou muito para que os internautas entendessem o post dela como uma indireta para Kanye.

O rapper fez uma série de publicações problemáticas no X, antigo Twitter. "Alguém já reparou nos filhos mais novos do Jay-Z e da Beyoncé? Eles são retardados. É literalmente por isso que a inseminação artificial é uma bênção. Ter filhos retardados é uma escolha", disse ele.

Em seguida, o famoso apagou o post e justificou sua atitude. "Precisam que todos saibam que eu retirei o post sobre a família de Jay-Z e Beyoncé porque havia a possibilidade de meu Twitter ser cancelado, não porque eu sou uma boa pessoa. Eu a removi como se fosse uma Síndrome de Down", escreveu.

Ela cresceu!

Recentemente, Beyoncé dividiu fotos da filha Blue Ivy, de 13 anos, no Instagram e disse estar orgulhosa da menina. A cantora marcou presença na pré-estreia de Mufasa: O Rei Leão, em Los Angeles.

Na produção, a adolescente faz a voz da personagem Kiara, enquanto Beyoncé ficou responsável por Nala. "Minha linda menina. Esta é a sua noite. Você trabalhou duro e fez um trabalho maravilhoso como a voz de Kiara. A sua família não poderia estar mais orgulhosa. Continue brilhando", escreveu. Esse é o primeiro papel da jovem nas grandes telas.

Os seguidores da cantora se impressionaram com o tamanho da menina e encheram os comentários de elogios: “Peguei no colo, titia ama”, brincou uma, “Você brilha como o sol, tem a alma brilhante… simplesmente perfeita! Você nasceu para isso. O mundo que se prepare, porque você vai conquistar tudo!”, escreveu outro, “Já é maior que a Beyoncé em todos os sentidos!”, comentou uma terceira.

