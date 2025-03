BBB 25: Saiba quem venceu a primeira etapa da Prova do Líder

Prova do líder

Prova do líder da semana foi dividida em duas etapas. Saiba quem venceu a primeira etapa da competição e vai disputar a segunda etapa nesta noite

A primeira etapa da prova do líder da semana aconteceu na tarde desta quinta-feira, 20, e uma equipe conquistou a chance de disputar a segunda etapa no programa ao vivo. Saiba como foi:

Na primeira etapa da prova, os participantes foram divididos em duas equipes. Cada equipe teve que se colaborar para cumprir um circuito. Duas pessoas ficaram rodando um volante enquanto uma das pessoas era levada pela corda até o outro lado do cenário. A pessoa levada na corda tinha que buscar um produto do outro do campo de compras e trazê-lo de volta para entregar para o outro integrante que iria equilibrá-lo na prancha. A prancha era segurada por outros dois participantes. A missão era equilibrar cinco produtos na prancha sem derrubá-los e apertar o botão.

A equipe campeã foi Rosa, que tinha: Vitória Strada, Renata, Eva, Vilma, Maike e João Pedro. A segunda etapa será disputada pelos seis durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 20, que começa às 23h45.

Dinâmica da semana no BBB 25

Nesta semana, a dinâmica do jogo será a seguinte: Na quinta-feira, 20, o líder Guilherme vai vetar uma pessoa da nova Prova do Líder, que será dividida em duas partes. A primeira parte começa às 14h e a segunda parte acontece às 23h45, no programa ao vivo.

Na sexta-feira, 21, o líder indica 6 pessoas para a Mira do Líder e os brothers realizam o leilão pelo Poder Curinga. No sábado, 22, acontece a Prova do Anjo e o Big Fone vai tocar para emparedar duas pessoas.

No domingo, 23, a formação do paredão triplo terá: o dono do poder Curinga tira uma pessoa que foi emparedada pelo Big Fone; o anjo imuniza uma pessoa; o líder indica uma pessoa para o paredão; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; 3 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva. Na terça-feira, 25, um participante é eliminado.

