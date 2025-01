BBB 25: Daniele Hypolito chora ao citar exclusão de brothers: 'Muito ruim'

A ginasta Daniele Hypolito se emocionou ao relatar que se sente excluída por outros brothers dentro da casa do BBB 25

A sister Daniele Hypolito fez um sincero desabafo durante a noite de sábado, 18, ao comentar sobre seus primeiros dias no BBB 25. Enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa, a ginasta revelou aos demais colegas de confinamento que se sente excluída.

Bastante emocionada, Daniele mencionou Diego Hypolito, seu irmão e dupla de jogo, como única pessoa próxima. "É muito ruim estar em um lugar e ter só meu irmão que me ama, e eu não tenho o meu marido aqui para poder dividir isso com ele", lamentou ela.

Camilla, então, comentou que a sister poderia ter dividido seu incômodo antes. A ginasta, no entanto, rebateu a colega e explicou que não poderia se abrir, uma vez que não sentia abertura para isso.

"Como é que eu vou falar isso para as pessoas, se eu sinto que eu não estou tendo essa abertura?", questionou Daniele Hypolito. A atriz Vitória Strada, que também estava presente na roda de conversa, mencionou que entende o lado da sister.

"Colocar na conta dela que ela deveria ter falado com a gente, isso é uma cobrança. Como é que ela vai se sentir querendo falar, se você já se sente excluída? Eu entendo você não ter falado, mas que bom que você falou agora", declarou Vitória, por fim.

Daniele Hypolito desabafa sobre Monstro

Mais cedo, Daniele Hypolito fez um desabafo após receber o Castigo do Monstro de Maike e Gabriel, a primeira dupla a vencer a prova do Anjo do BBB 25.

Durante uma conversa com Gabriel, Marcelo e Vilma sobre sua personalidade, a ginasta se definiu como uma pessoa 'observadora' e ressaltou que não vai mudar seu jeito para agradar ninguém. Daniele ainda contou que já conviveu com pessoas que "fizeram coisas muito piores" com ela; confira mais detalhes!

