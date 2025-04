Ex-BBB Davi Brito passa por cirurgia: 'Foi submetido'

O ex-BBB Davi Brito passou por uma cirurgia neste sábado, 26, conforme informou uma publicação feita pela assessoria do baiano

O ex-BBB Davi Brito passou por uma cirurgia neste sábado, 26. A assessoria do baiano publicou uma mensagem nas redes sociais informando sobre o procedimento e pedindo o apoio dos fãs. Detalhes sobre a intervenção médica, no entanto, não foram revelados até o momento.

"Oi, gente! Temos um recado sério sobre o nosso Davizinho. Ele foi submetido a uma cirurgia e, no momento, estamos aguardando a liberação dos próximos boletins médicos para dar a notícia. Agradecemos imensamente o apoio de todos neste momento", informou a equipe.

Na última sexta-feira, 25, ele compartilhou que estava se preparando para realizar um procedimento estético no abdômen. “Vou ficar com tanquinho! Adeus barriga! Daqui uns dias vocês verão um novo Davi… Depois vocês verão o resultado ao vivo e as cores”, relatou o ex-brother.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Ex-BBB Davi Brito assume erros na vida

Recentemente, Davi Brito surpreendeu ao assumir que cometeu erros nos últimos tempos em sua vida. Em um desabafo nas redes sociais, ele disse que errou e que contratou uma assessoria para mudar seu posicionamento publicamente.

"A partir de hoje, vocês vão ver um novo Davi aqui com vocês. Ontem, eu estava batendo um papo sério com minha assessoria, papo de virada de chave. Vocês vão ver um novo Davi. Até o jeito de eu falar e me comportar na internet", disse ele.

E completou: "Quando a gente erra, a gente tem que ser humano e dizer: ‘Eu errei’. Admito que errei em alguns pontos. Porque isso aqui é aprendizado, a gente não é perfeito, somos seres humanos como todo mundo. Mas, a partir de agora, podem contar comigo que vocês vão notar uma diferença muito grande".

Polêmicas

Nas últimas semanas, o ex-BBB Davi Brito se envolveu em 3 polêmicas. Uma delas foi quando foi conduzido a uma delegacia após ser flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcóolica. Algum tempo antes, Davi anunciou que seria pai. Porém, a ex-namorada dele perdeu a criança poucos dias depois e os dois romperam o relacionamento.

Além disso, o ex-BBB também se tornou réu na justiça em um processo aberto pela modelo Tamires Assis. Ela acusa o rapaz de violência psicológica quando ele fez uma ameaça para ela enquanto viviam um affair no passado.

Leia também: Ex-namorada de Davi Brito se pronuncia após término e faz apelo: 'Parem'