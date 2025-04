Médica explica período pós-cirúrgico de Mateus, da dupla com Jorge: 'Usar alguns métodos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Regina Fornari Chueire comenta a cirurgia de emergência no joelho que o cantor Mateus, da dupla com Jorge, passou

Mateus Liduario (38) surpreendeu os fãs ao anunciar que passou por uma cirurgia de emergência na última quinta-feira, 24. Dupla de Jorge (42), o sertanejo ficará afastado dos palcos por três shows após o procedimento, atitude necessária para o processo de reabilitação da cirurgia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica que em cirurgias como a de Mateus, o processo pós-cirúrgico é um capítulo essencial para o sucesso da operação. "A boa reabilitação auxilia a técnica cirúrgia empregada e vice-versa. Nós temos que pensar que, nos últimos anos, houve um grande avanço nos programas de fisioterapia e reabilitação."

A especialista diz que, em geral, cirurgias no joelho precisam de uma boa avaliação da equipe médica e do uso de algumas técnicas para evitar dores e o surgimento de edemas —ou seja, inchaços ou retenção de líquidos nos tecidos do corpo.

"Passa por, primeiro, uma boa avaliação, e usar alguns métodos de analgesia nesse joelho. Podem ser desde um calor local, com compressas quentes e úmidas até usar alguns equipamentos de eletroterapia visando uma analgesia. E também o uso do laser, que ajuda muito na reabilitação desses pacientes pós-cirurgia de joelho."

A especialista diz que, nas primeiras semanas, é necessário que o paciente não coloque carga no membro operado. Por isso, é essencial que o artista não faça shows logo após a operação que, de acordo com Jorge, durou cerca de 4 horas. "A carga, ou seja, apoiar o pé no chão, deve seguir as orientações do cirurgião."

"O ideal é usar, nos primeiros dias, um par de muletas, evitando carregar o peso do corpo na perna em que está o joelho operado e, progressivamente, durante sessões de fisioterapia em comum acordo entre o médico e o fisioterapeuta responsável, vai se dando mais descarga de peso em cima do membro operado. Além disso, tem que tratar o edema, que pode acontecer no pós-operatório, com manobras de drenagem como também é muito importante começar com exercícios de contração isométrica."

Nascido em Itumbiara, no Goiás, Mateus faz parte da dupla sertaneja Jorge e Mateus. Considerada uma das maiores duplas do gênero no Brasil, os dois iniciaram a carreira em 2005 e, neste ano, celebram uma turnê especial relembrando os 20 anos de história.

