Ex-BBB Davi Brito assume erros na vida: ‘Não é perfeito’

Em desabafo nas redes sociais, o ex-BBB Davi Brito se pronuncia após se envolver em polêmicas e assume erros na vida

O ex-BBB Davi Brito surpreendeu ao assumir que cometeu erros nos últimos tempos em sua vida. Em um desabafo nas redes sociais, ele disse que errou e que contratou uma assessoria para mudar seu posicionamento publicamente.

"A partir de hoje, vocês vão ver um novo Davi aqui com vocês. Ontem, eu estava batendo um papo sério com minha assessoria, papo de virada de chave. Vocês vão ver um novo Davi. Até o jeito de eu falar e me comportar na internet", disse ele.

E completou: "Quando a gente erra, a gente tem que ser humano e dizer: ‘Eu errei’. Admito que errei em alguns pontos. Porque isso aqui é aprendizado, a gente não é perfeito, somos seres humanos como todo mundo. Mas, a partir de agora, podem contar comigo que vocês vão notar uma diferença muito grande".

As polêmicas mais recentes de Davi Brito

Nas últimas semanas, o ex-BBB Davi Brito se envolveu em 3 polêmicas. Uma delas foi quando foi conduzido a uma delegacia após ser flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcóolica. Ele não realizou o teste do bafômetro, pagou fiança e foi liberado pela polícia. "Não tem prova de que eu estava bêbado. Não sou obrigado a fazer teste de bafômetro e exame de sangue. Eles não podem me forçar e me obrigar a fazer o teste do bafômetro, porque eu tenho livre arbítrio. Ele simplesmente disse que tinha notado sinas de embriaguez e me levou para a delegacia, e chegando lá eu fui liberado", disse ele na época.

Algum tempo antes, Davi anunciou que seria pai. Porém, a ex-namorada dele perdeu a criança poucos dias depois e os dois romperam o relacionamento.

Além disso, o ex-BBB também se tornou réu na justiça em um processo aberto pela modelo Tamires Assis. Ela acusa o rapaz de violência psicológica quando ele fez uma ameaça para ela enquanto viviam um affair no passado.