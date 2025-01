BBB 25: Daniele Hypolito desabafa sobre Monstro: 'Remete a coisas que passei'

A ginasta Daniele Hypolito abriu o coração após ser escolhida para o Castigo do Monstro ao lado de seu irmão e dupla, Diego Hypolito

Daniele Hypolito fez um desabafo após receber o Castigo do Monstro de Maike e Gabriel, a primeira dupla a vencer a prova do Anjo do BBB 25.

Durante uma conversa com Gabriel, Marcelo e Vilma sobre sua personalidade, a ginasta se definiu como uma pessoa 'observadora' e ressaltou que não vai mudar seu jeito para agradar ninguém. "Pode soar falso para quem quiser aqui dentro, eu sou isso. Eu não vou deixar de falar com ninguém. Quer acreditar? Acredita. Quer me achar 'Pinóquio'? Ache", afirmou ela, referindo-se ao emoji que recebeu no Queridômetro.

Em seguida, a irmã de Diego Hypolito contou que já conviveu com pessoas que "fizeram coisas muito piores" com ela. "Gente, eu já passei por várias coisas. De uma pessoa pegar a água da privada em um copo e me dar para beber. E depois disso, eu não liguei e continuei falando com ela. Eu não guardo raiva de ninguém. Acho que ela nem deve lembrar da história", recordou.

Por fim, Daniele explicou o motivo de não ter ido conversar com Gabriel e Maike após receber o Castigo do Monstro. "Só tem três anos que eu não sou atleta profissional. Então, às vezes o castigo me remete a coisas que eu passei na Ginástica. Só que assim, Gabriel, quando vocês ganharam eu já sabia que a gente ia pro Castigo", afirmou, deixando claro que não vai mudar o seu jeito. "Mas se me pegarem em um dia de TPM...", brincou.

Daniele Hypolito reage ao receber emoji de mentirosa no Queridômetro

Na última quinta-feira, 16, Daniele Hypolito conversou com Gabriel sobre o Queridômetro. A ginasta ganhou dois emojis que representam o mentiroso e reagiu. "Muita gente vai usar como instrumento de jogo. Às vezes a pessoa nem me chamou mentirosa, mas colocou pra ver se eu ia perder a minha tranquilidade", analisou a irmã de Diego Hypolito, sem saber que ganhou os emojis de Vilma e Diogo.

Daniele também pensou em outra possibilidade para ter recebido os emojis. "Ou contei alguma coisa que já passei e a pessoa não acreditou. E tá tudo certo. Na minha vida, não consigo guardar raiva de ninguém", ressaltou a sister.

