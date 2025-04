Psicóloga alerta sobre saúde mental de Maíra Cardi na gravidez: 'Ansiedade gerada pelo medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo explica como Maíra Cardi pode cuidar da saúde mental na gravidez

Maíra Cardi (41) encantou os fãs e seguidores ao anunciar que está grávida neste sábado, 26. A nova gestação, fruto do relacionamento com o influenciador Thiago Nigro (34), também se tornou assunto entre internautas já que a coach sofreu um aborto espontâneo há cerca de três meses, o que pode impactar sua saúde mental na espera pelo bebê.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo alerta que, em casos como o de Maíra Cardi , é comum que a mulher apresente elevada ansiedade e tenha chances de ter estresse elevado e sintomas de depressão.

"A alta ansiedade permanece durante praticamente a gestação inteira, durante muitos casos, quando acontece um aborto numa gestação anterior. Dependendo, essa ansiedade é gerada pelo medo, então o medo de que aconteça de novo ou o trauma, dependendo de alguns casos, pode ser traumático, isso aumenta as chances, dessa alta ansiedade acontecer numa gestação posterior."

A especialista diz que é importante cuidar da saúde mental durante a gestação, e explica como a também influenciadora pode lidar com as alterações emocionais e a ansiedade para que a gravidez avance. "Para cuidar da sua saúde mental neste período, como há chances grandes de alterações emocionais significativas, é importante passar com um psicólogo perinatal."

"Então, a gente recomenda que qualquer gestante, não importa se passou por aborto espontâneo ou não, que ela seja acompanhada por um profissional da psicologia perinatal, porque pode ajudar bastante a cuidar da saúde mental neste período", completa a psicóloga.

