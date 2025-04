Preta Gil canta ao lado de Gilberto Gil em show e emociona a mãe, Sandra Gadelha

A cantora Preta Gil fez uma participação especial em outro show de seu pai, Gilberto Gil, e emocionou sua mãe, Sandra Gadelha

A cantora Preta Gil viveu um momento bastante especial na noite deste sábado, 26. A artista, que recebeu alta hospitalar recentemente após ser internada para a realização de exames e administração de medicamentos durante o tratamento oncológico, marcou presença em mais um show de seu pai, Gilberto Gil.

O show, que aconteceu em São Paulo, faz parte de sua turnê de despedida, 'Tempo Rei'. Durante a apresentação, dupla cantou a música 'Drão', hit que o baiano escreveu para a mãe da artista - Sandra Gadelha.

A veterana, que estava em um dos setores do estádio, se emocionou ao presenciar o momento entre pai e filha. A cena foi registrada por Ju de Paulla, amiga da família, e compartilhada no Instagram. Preta e Gilberto também foram bastante aplaudidos pelo público.

Gilberto Gil comenta próximos passos do tratamento de Preta Gil

Em recente participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Preta Gil falou sobre os planos de continuar seu tratamento em um hospital de Nova York."Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou.

Em recente entrevista à 'Veja', Gilberto explicou que a possibilidade do tratamento experimental fora do país não está totalmente certa. "Não está definido que ela vá. Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles", declarou o veterano.

Recentemente, a cantora Ivete Sangalo abriu o coração ao falar sobre a saúde da amiga. "Ela é uma das pessoas mais potentes que eu conheço. E a nossa potência a gente mostra no momento mais delicado das nossas vidas. Mas sabe o que é melhor? Ela está vencendo".

