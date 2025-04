Gracyanne Barbosa pede desculpas para Diego Hypolito: 'Me arrependo'

Após a final do Big Brother Brasil 25, da TV Globo, Gracyanne Barbosa fez questão de pedir desculpas para Diego Hypolito

Na última terça-feira, 22, após a final do Big Brother Brasil 25, reality show exibido pela Rede Globo, Gracyanne Barbosa e Diego Hypolito se encontraram no Prêmio GShow.

Os dois começaram como aliados no programa, porém se afastaram após o ginasta descobrir comentários feitos pela influenciadora sobre ele.

Gracyanne aproveitou o momento e fez questão de pedir desculpas. "Primero, eu não seguia o Diego antes e é importante deixar claro que nos conhecíamos de festa, de fisioterapia e tudo mais. Mas você sempre foi um atleta que admirei e uma pessoa que dentro da casa eu vi de forma diferente. Realmente, eu tive falas problemáticas, que me arrependo muito, porque poderia ter falado com você, porque você me deu oportunidade. Fiquei preocupada de te magoar", disse ela.

Em seguida, a famosa ressaltou seu arrependimento. "Tenho certeza que não faria novamente, estou magoada e peço desculpas do meu coração. Vejo que teve muitos cortes que não pegaram. Não sei se você vai me desculpar, porque não quer falar comigo, mas respeito tua mágoa e minha decepção, e cabe a mim reconhecer meu erro", concluiu.

Quem venceu o Big Brother Brasil 25?

A sister Renata é a vencedora do BBB 25, da Globo. Ela conquistou o primeiro lugar na grande final do reality show após disputar a votação contra Guilherme e João Pedro.

Ela teve 51,90% dos votos do público para se tornar a grande campeã da temporada. Com isso, ela levou para casa o prêmio de R$ 2.720.000. Além disso, Renata também ganhou um apartamento de R$ 260 mil ao ser líder ao longo da temporada.

Vale lembrar que Renata entrou no reality show como dupla da bailarina Eva. As duas são amigas desde a infância, mas Eva foi eliminada algumas semanas antes da grande final.