Silvia Braz prestigia noite de gala no Metropolitan Museum of Art

Silvia Braz celebra sua presença no lançamento do coleção Blue Book 2025: Sea of Wonder, da Tiffany, em Nova York

A comunicadora Silvia Braz marcou presença na noite de gala para o lançamento da coleção Blue Book 2025: Sea of Wonder, da Tiffany & Co., no The Metropolitan Museum of Art, em Nova York, no dia 25 de abril. A estrela usou um belo vestido vintage Yves Saint Laurent Haute Couture A/W 95, em veludo preto com saia em tafetá azul petróleo, e joias sofisticadas. Ela teve styling de Pedro Sales e beleza assinada por Krisna Carvalho.

Braz surgiu no evento com colar feito em platina e ouro amarelo 18k com safira de mais de 14 quilates com diamantes, brincos em platina e ouro amarelo 18k com mais de 12 quilates e diamantes, bracelete em platina e ouro amarelo 18k com tanzanitas com mais de 25 quilates e diamantes, e anel em platina e ouro amarelo 18k com uma tanzanita de mais de 9 quilates e diamantes.

“Sem dúvida uma das experiências mais especiais da minha vida, nem nos meus melhores sonhos imaginaria viver esse momento. Me sinto tão honrada em viver tudo isso ao lado da Tiffany, uma marca icônica do qual tenho orgulho em ser Friend of The House”, disse ela.

Silvia Braz - Foto: Christy Bailey

Silvia Braz - Foto: Christy Bailey

Silvia Braz - Foto: Christy Bailey

