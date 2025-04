Graciele Lacerda celebra momento marcante da maternidade: 'Faz exatamente um ano'

Mãe de Clara, de 4 meses, do casamento com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda compartilhou um momento especial nas redes sociais

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou um momento especial nas redes sociais. Na publicação, ela celebrou que, neste sábado, 26, completou um ano desde a inseminação artificial que gerou Clara, sua filha de 4 meses, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Na publicação, ela compartilhou fotos do dia em que realizou o procedimento. "Hoje faz exatamente um ano que plantei a sementinha que se tornou o maior amor da minha vida: minha filha, Clara. No dia 26 de abril, através da inseminação artificial, dei o primeiro passo para realizar o meu sonho. E aqui estamos, com meu coração transbordando de amor e gratidão!", celebrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Tentativas de engravidar

Vale lembrar que Clara foi a sétima tentativa de Zezé e Graciele, que optaram por realizar o procedimento de fertilização in vitro, já que o cantor havia passado por uma vasectomia no passado. Em entrevista ao GShow no ano passado, ela falou sobre sua jornada para se tornar mãe.

“Tentamos seis vezes, na sétima que deu certo. Uma engravidei, mas foi para o lugar errado e tive que tirar, fui internada para tirar, estava correndo risco.As outras duas ou três engravidei e não chegaram nos dois meses. As outras não deram certo. Na sétima, fomos abençoados com a Clara”, Graciele celebrou a gestação, apesar dos desafios.

Inclusive, a influenciadora contou que enfrentou longos meses de expectativa até receber o resultado positivo de que sua última fertilização: “Fiquei três meses na expectativa para ver se ia dar certo, se ia vingar, estava vindo de seis filhos que não tinham dado certo, a gente fica apreensiva a cada ultrassom, a cada etapa”, lamentou.

Mais filhos?

Em recente interação nas redes sociais, Graciele Lacerda contou se tem planos de aumentar a família. "Eu e o Zezé, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente tem 2 embriões lá ainda. E de vez em quando eu dou umas cutucadinhas. Às vezes ele fala assim: 'Vamos deixar mais pra frente' e às vezes ele fala: 'Não, agora não'. Mas, por agora, realmente não. Mas eu não vou descartar. Ainda não. Porque eu ainda estou muito aflorada, mas vamos ver mais para frente o que vai acontecer. Não sei. Eu não posso responder isso pra vocês agora", ela respondeu.

Veja também: Zezé Di Camargo mostra momento com a filha antes de viagem: 'Curtindo'